Реализация импортных продуктов негативно отражается на отечественном сельхозпроизводстве

Пищевая продукция, в основном импортная, не соответствующая требованиям техрегламентов, реализуется в Казахстане по демпинговым ценам.

Министерство здравоохранения Казахстана взяло обязательство усилить контроль за соблюдением норм технических регламентов, в частности на примере таких продуктов питания, как мясо птицы, пищевое яйцо и молочная продукция на объектах торговли, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

"Министерство сельского хозяйства республики поставило вопрос Комитету общественного здравоохранения Минздрава об отсутствии должного контроля за соблюдением требований технических регламентов продуктов питания, в результате чего на внутреннем рынке массово реализуется контрафактная пищевая продукция. Были продемонстрированы материалы, по анализу сложившейся ситуации: факты реализации немаркированного яйца, инжектированного мяса птицы, молочной продукции с нарушениями правил маркировки и несоблюдением сроков годности", - говорится в сообщении, распространённом в понедельник.

По информации Минсельхоза, пищевая продукция, в основном импортная, не соответствующая требованиям техрегламентов, реализуется в Казахстане по демпинговым ценам, что, в свою очередь, негативно отражается на отечественном производстве сельхозпродукции, делая его неконкурентоспособным.

"Министерство здравоохранения обязалось показать эффективность осуществляемого Комитетом общественного здравоохранения контроля за оборотом не соответствующей требованиям техрегламентов пищевой продукции, зачастую некачественной и опасной для жизни человека, усилить контроль за соблюдением норм технических регламентов, в частности на примере таких продуктов питания, как мясо птицы, пищевое яйцо и молочная продукция на объектах торговли", - отмечается в пресс-релизе.

В понедельник под председательством заместителя премьер-министра и министра сельского хозяйства республики Умирзака Шукеева было проведено совещание с участием Министерств национальной экономики, здравоохранения, индустрии и развития, сельского хозяйства, а также представителей отраслевых ассоциаций по вопросу контроля соблюдения требований технических регламентов на пищевую продукцию.

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