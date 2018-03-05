По факту пожара на Карабатане возбуждено уголовное дело
Дело зарегистрировано в ЕРДР по статье 292 "Нарушение требований пожарной безопасности"
Фото : Хабар 245 марта 2018, 21:19
Полиция расследует уголовное дело после страшного пожара в общежитии в Атырауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
Дело было зарегистрировано в ЕРДР по статье 292 "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РК.
Согласно статье, виновные наказываются лишением на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, трагедия произошла рано утром на станции Карабатан в одном из общежитий. В результате пожара погибли 7 человек.
Стало известно, что семьям погибших окажут материальную помощь.
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