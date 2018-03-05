"Газпром" направил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения контрактов

Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию уплатить украинской стороне $2,56 млрд по транзитному контракту.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, информирует ТАСС.

"Сегодня в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж", - сказал он.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал российскую компанию уплатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". "Газпром" выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами".

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил журналистам, что компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее Миллер назвал решение Стокгольмского арбитража асимметричным. Арбитраж руководствуется двойными стандартами, заявил глава "Газпрома". По его словам, это решение существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.

До этого Александр Медведев говорил, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" платеж за мартовские поставки газа и не будет их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев расценил это как отказ "Газпрома" от исполнения решений суда. Он также заявил о возникновении на Украине дефицита газа из-за отсутствия поставок из РФ и необходимости ограничить потребление топлива в стране с 6 марта.

Газовый спор

В 2009 году Россия и Украина ("Газпром" и "Нафтогаз") подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд Украины, второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года.

Летом 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" обменялись встречными исками по контракту о поставках газа на Украину. По соглашению объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд куб. м ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

Украина требовала ретроактивного изменения цены и взыскания переплаты за газ, а также отмены условия "бери или плати"; "Газпром" - оплаты задолженности за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный в 2014-2015 годах газ и снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м. Условие "бери или плати" суд сохранил для 80% этого объема, то есть не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года. Это условие действует с 2018 года.

Суд также отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате - снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м). Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

В транзитном контракте "Нафтогаз" и "Газпром" договорились, что российский холдинг обязуется прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно. Однако в контракте отмечается, что ежегодный объем уточняется в дополнительных соглашениях к контракту в зависимости от обязательств "Газпрома" перед европейскими потребителями.

"Нафтогаз" требовал от "Газпрома" $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину.

Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

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