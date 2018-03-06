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В Шымкенте в прошлом году 3 человека скончались от бешенства

Все погибшие были инфицированы после укусов собаками.

Фото : afracturedreality.tumblr.com6 марта 2018, 00:07

В 2017 году только в Шымкенте от бешенства скончались три человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на TVK.

Все погибшие были инфицированы после укусов собаками. Бешенство – инфекционное заболевание, вызывающее воспаление мозга. Показатели смертности – более 90 процентов. Источники заражения для людей – чаще всего домашние животные: собаки и кошки. Каждый год растут средства, выделяемые из бюджета на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек.

«В этом году на отлов и уничтожение бродячих животных в ЮКО предусмотрено 164 млн.тенге. Мы планируем мероприятия и выделяем средства в зависимости от ситуации»,- пояснил и.о. руководителя комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Турсын Кабдулданов.


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