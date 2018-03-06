Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В России провели боевой пуск ракеты «Искандер-М»

Ракета пролетела более 100 км.

Фото : bmpd - LiveJournal6 марта 2018, 00:18

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведён успешный боевой пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщает телеканал RT.

Ракета пролетела более 100 км, прежде чем с высокой точностью поразить цель, имитирующую командный пункт условного противника.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты