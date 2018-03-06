В России провели боевой пуск ракеты «Искандер-М»
Ракета пролетела более 100 км.
Фото : bmpd - LiveJournal6 марта 2018, 00:18
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведён успешный боевой пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщает телеканал RT.
Ракета пролетела более 100 км, прежде чем с высокой точностью поразить цель, имитирующую командный пункт условного противника.
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