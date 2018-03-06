400 казахстанок в год погибают от домашнего насилия

В каждой восьмой семье присутствует тот или иной вид насилия.

Домашних тиранов нужно наказывать общественными работами! По мнению активистов, мужчины, избивающие своих жен, должны подметать улицы. Правозащитники выступают против штрафов, так как деньги государству приходится отдавать из общего семейного бюджета, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

На днях стало известно, что житель Астаны выплатит миллионный штраф за побои. Во время ссоры с супругой он вышел из себя и бросился на нее с кулаками. О том, как эффективно бороться с домашним насилием, расскажет руководитель Союза кризисных центров Казахстана Зульфия Байсакова.

Зульфия Мухамедбековна дала оценку бытовому насилию в стране. Статистика остается прежней, и на праздничные дни, по ее словам, ожидается увеличение количества ссор именно в сфере семейно-бытовых отношений. На сегодняшний день 400 женщин так и погибают в результате насилия, и в каждой восьмой семье тот или иной вид насилия присутствует.

На сегодняшний день выписывают защитное предписание, которое не позволяет к жертве приближаться насильнику или агрессору. Выписывают и, так называемые, штрафные санкции, но они выплачиваются из семейного бюджета. Тот факт, который произошел, когда судья дифференцированно подошел к решению этого вопроса и наложил такой огромный штраф на дебошира, то он исходил из каких-то обстоятельств, которые имели место именно в этой семье.

Конечно, эту статистику можно снизить, если отслеживать исполнение защитных предписаний. Ввести общественные работы только для того, чтобы семейные деньги не уходили в казну за совершенное преступление, в виде административных штрафов. Очень важно формировать культуру ненасильственных отношений, поэтому мы все рекомендуем обращаться по телефону 150 и получать регулярно, бесплатно, анонимно помощь.

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