В Карагандинской области привлекут инвесторов для восстановления ветхих домов

Жителей ветхих домов со временем должны переселить в более современное жильё, а старые постройки либо отремонтировать, либо построить на их месте новые жилые здания.

Представителям власти предстоит провести переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми вложить средства в восстановление и строительство жилых домов в области в рамках программы «Рухани жаңғыру», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

- В этом вопросе мы делим города и районы с точки зрения инвестиционной привлекательности либо невозможности привлечения инвесторов, либо же привлечения лишь в долгосрочной перспективе, — сообщил заместитель акима области Анатолий Шкарупа.

В Караганде есть один аварийный дом, который не подлежит восстановлению. Сейчас в нём никто не живёт. Здание планируют снести, а на его месте построить бизнес-объект за счёт инвестиций.

Жителей ветхих домов со временем должны переселить в более современное жильё, а старые постройки либо отремонтировать, либо построить на их месте новые жилые здания. Сейчас сотрудники акимата Караганды ищут бизнесменов, готовых вложить средства в подобные проекты.

Больше всего аварийных домов в Жезказгане — 28. Из них 16 не подлежат восстановлению. Особые опасения вызывает дом №11 по улице Женис. Жильцов оттуда планируют выселить в ближайшее время.

- Те дома, которые можно восстановить, мы будем реставрировать с помощью программы модернизации ЖКХ. В числе источников финансирования этой программы — возврат денег из СПК «Сарыарка», а также областной бюджет, — сказал Анатолий Шкарупа.

Он также сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о выплате компенсаций жильцам домов, признанных аварийными по причинам природного характера (к примеру, движения почвы или проседания грунта).

По словам заместителя акима, компенсация поможет людям выселиться из аварийных домов и купить безопасное жильё на вторичном рынке.

- Необходимо делать упор на восстановление жилья, и не только за счёт бюджетных средств. Следует использовать различные механизмы и способы, — заключил Ерлан Кошанов.

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