Д. Акишев - Базовая ставка снижена до 9,5 %

Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,5% с симметричным коридором +/-1%. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом на брифинге по базовой ставке для телевизионных СМИ.

Он отметил, что ставки по операциям предоставления ликвидности банкам снизились, соответственно, до 10,5%, а по операциям изъятия ликвидности - до 8,5%. Официальная ставка рефинансирования также снижена до уровня 9,5%.

«Это уже второе снижение базовой ставки в текущем году. Снижение базовой ставки отражает, во-первых, улучшение инфляционного фона, которое наблюдается с декабря прошлого года, а во-вторых - нашу уверенность в дальнейшем замедлении инфляционных процессов на среднесрочном горизонте», - рассказал Д. Акишев.

По словам главы финрегулятора, денежно-кредитные условия на этом фоне характеризуются как нейтральные: «Это означает, что мы не форсируем своими мерами снижение инфляции, а способствуем постепенному закреплению инфляционных ожиданий».

Относительно перспектив по дальнейшей динамике базовой ставки Д. Акишев отметил, что Национальный Банк в 2018 году продолжит политику ее постепенного снижения: «Для этого имеются все предпосылки. Важным условием остается дальнейшее снижение уровня инфляции и соответствие будущего уровня инфляции среднесрочному целевому коридору и достижению цели в 4% к 2020 году».

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 16 апреля 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

С начала 2018 года годовая инфляция замедляется более быстрыми темпами, чем ожидалось Национальным Банком. За 2 месяца текущего года она снизилась с 7,1% до 6,5% и полностью соответствует целевому коридору 5-7% на 2018 год. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом на брифинге по базовой ставке для телевизионных СМИ.

«Понижательная динамика цен была вызвана, прежде всего, ростом предложения товаров на внутреннем рынке. Напомню, что в прошлом году на ряде товарных рынков мы испытали ограничение предложения, в частности на рынке плодоовощной продукции, горюче-смазочных материалов. Удорожание товаров на отдельных рынках как результат корректировки в ответ на шоки на рынке энергоносителей оказалось несущественным и краткосрочным. Ситуация к настоящему времени восстановилась, шоки предложения практически исчерпали себя», - рассказал Д. Акишев.

Он отметил, что на динамику потребительских цен влияет ограниченный внутренний потребительский спрос, который вызван продолжающейся отрицательной динамикой реальных денежных доходов населения. Кроме того, низкий уровень инфляции в странах - торговых партнерах также отражает замедление импорта инфляции.

По словам главы финрегулятора, в текущем году отмечается изменение характера инфляционных рисков. Если в прошлом году преобладал риск превышения верхней границы целевого коридора, то в текущем году существует вероятность формирования инфляции ниже его нижней границы. По оценке Национального Банка, при отсутствии шоков на отдельных товарных рынках инфляция к концу года может составить менее 5%. Однако ожидаемое на фоне низкой инфляции восстановление доходов населения обеспечит достижение нового целевого коридора 4-6% на 2019 год.

«Наблюдается снижение инфляционных ожиданий. По результатам опроса населения в январе 2018 года оценка ожидаемой на год вперед инфляции снизилась до 6,6% с пикового значения 7,7% в ноябре 2017 года. Снижается доля населения, считающего, что за прошедший год цены на товары росли быстрее, чем раньше, с 52% в декабре прошлого года до 47% по итогам января. Таким образом, результаты опросов свидетельствуют о продолжающемся улучшении восприятия населением фактической и будущей инфляции»,- сказал Д. Акишев.

Экономическая активность демонстрирует уверенный рост, обусловленный активностью в производственном секторе. По итогам января краткосрочный экономический индикатор составил 104,7%. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом на брифинге по базовой ставке для телевизионных СМИ.

Он отметил, что ситуация на внешних рынках и в странах - торговых партнерах характеризуется как благоприятная. «Повышаются мировые цены на энергоресурсы. В феврале, несмотря на временное понижение нефтяных котировок в первой половине месяца, в среднем, цены на нефть формировались на уровне выше 65 долларов за баррель. В результате восстанавливается внешний спрос и происходит наращивание объемов добычи нефти», - сказал Д. Акишев.

Также он добавил, что динамика мировых цен на продовольствие способствует замедлению инфляции. Индекс продовольственных цен ФАО понизился на 2,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

За февраль по предварительным данным золотовалютные резервы Национального Банка выросли на 0,3% и составили 31,4 млрд. долл. США. Валютные активы Национального фонда составили 59,4 млрд. долл. США. Международные резервы страны в совокупности достигли 90,8 млрд. долл. США.

Об этом рассказал Председатель Национального Банка Д. Акишев, выступая сегодня с докладом на брифинге по базовой ставке для телевизионных СМИ.

«На денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, которая в целях ограничения проинфляционного давления изымается преимущественно выпуском нот. На конец февраля чистое изъятие ликвидности Национальным Банком составило 3,1 трлн. тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении на конец февраля 2018 года увеличились на 26% и составили 4 трлн. тенге. Доходность по нотам в феврале, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,67-9,02%», - сказал Д.Акишев.

Также он добавил, что объем открытой позиции НБРК по операциям прямое РЕПО составил 151,3 млрд. тенге, по операциям обратное РЕПО - 185,3 млрд. тенге, банковских депозитов в Национальном Банке - 282,4 млрд. тенге. Ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 3 марта 2018 года она составила 8,76%.