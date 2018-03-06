С 1 апреля планируется внедрить в ИС «АСТАНА-1» таможенное декларирование по всем таможенным процедурам

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что ИС «АСТАНА - 1» осуществляется в соответствии с договором, подписанным в сентябре 2015 года между Комитетом государственных доходом и Конференцией ООН по итогам и развитию (ЮНКТАД ООН).

Внедрение данной системы позволит получить облегченный электронный доступ участников ВЭД к таможенной информации, позволит оптимизировать и упростить существующие процедуры экспорта и импорта и перейти к безбумажному способу таможенной очистки.

Транзит

С начала ввода в эксплуатацию модуля «Таможенный транзит» оформлено более 225 915 тыс. транзитных деклараций, среднее время таможенного оформления сократилось почти в 4 раза (с 63 до 16,5 минут).

Ведутся доработки:

- по интеграции ИС «АСТАНА-1» с информационными системами МСАТ в части автоматического подтверждения валидности книжек МДП, используемых при транзитных перевозках в соответствии с Конвенцией МДП, 1975 г. и автоматического подтверждения завершения транзита по программе SAFE TIR. (Сейчас данная процедура производится в ручном режиме.);

- интеграция с ТСТК по привязке медиафайлов.

Таможенное декларирование

C 1 января 2018 года в ИС «АСТАНА-1» введена в эксплуатацию подсистема «Таможенное декларирование» в части подачи и выпуска товаров по таможенной процедуре «Экспорт-10».

По состоянию на 3 марта т. г. зарегистрировано 14 009 тыс. декларации на товары, из них 99,3% выпущено системой в автоматическом режиме за одну минуту.

91 деклараций отобраны системой управления рисками для проведения таможенного контроля.

С 1 апреля 2018 года планируется внедрить в ИС «АСТАНА-1» таможенное декларирование по остальным таможенным процедурам.

Комитетом совместно с участниками ВЭД активно ведутся работы по тестированию остальных процедур. Выявленные ошибки и замечания оформляются протоколом тестирования. Протокола рассматриваются и принимаются меры по их устранению.

Создан чат в социальной сети Tеlegram, в котором все пожелания и рекомендации не остаются без внимания, а проблемные вопросы оперативно отрабатываются экспертами специально созданной рабочей группы.

В тоже время система находится в стадии доработки по следующим направлениям:

- подтверждение фактического вывоза товаров;

- возможность использования ЭЦП;

- инфообмен со странами ЕАЭС;

- интеграционные взаимодействия (Е-лицензирование, Нац.Банк, ЕХД и др.);

- по заполнению ДТ с особенностями декларирования (несобранный/разобранный, выпуск до подачи, периодическое и др.);

- по расчету платежей при декларировании товаров по спец.инвест.контрактам, расчет периодических платежей;

- предоставление обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Предлагаемая автоматизированная система таможенного и налогового администрирования направлена на упрощение торговли - это единая регистрация, отслеживание товаров с момента ввоза до конечной реализации, оперативный обмен данными с таможенными службами стран ЕАЭС и, конечно же, безбумажное декларирование.