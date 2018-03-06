Сведения по банковским счетам будут передаваться в налоговые органы по утвержденной форме

Напоминаем, подпунктом 13) статьи 24 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года установлено, что банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны представлять по запросу налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах:

проверяемого юридического лица и (или) его структурного подразделения по вопросам, связанным с налогообложением;

проверяемого физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, по вопросам, связанным с налогообложением;

индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица, на которых распространяются особенности исполнения налогового обязательства при прекращении деятельности в соответствии со статьями 59 и 66 Налогового кодекса;

физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, юридического лица и (или) его структурного подразделения, фактическое отсутствие которых по месту нахождения подтверждено в порядке, определенном статьей 70 Налогового кодекса, и не представивших налоговую отчетность до истечения шести месяцев после установленного настоящим Кодексом срока ее представления, за исключением периода продления такого срока в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом;

физического лица, снятого с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 67 Налогового кодекса, за период времени, не превышающий срока исковой давности, установленного пунктом 2 статьи 48 Налогового кодекса;

юридического лица, структурного подразделения юридического лица, физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, имеющих в течение четырех месяцев со дня возникновения непогашенную налоговую задолженность в размере более 10 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

бездействующих физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком РК;

лица, зарегистрированного в порядке, определенном законом Республики Казахстан, в качестве кандидата в Президенты РК, депутаты Парламента РК и маслихата, а также в члены органов местного самоуправления, и его супруги (супруга);

лица, являющегося кандидатом на государственную должность либо на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и его супруги (супруга);

лица, занимающего государственную должность, в период выполнения им своих полномочий, и его супруги (супруга) в этот же период;

лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания.

Для передачи сведений о наличии банковских счетов у вышеуказанных лиц приказом Министра финансов РК от 2 февраля 2018 года № 119 по согласованию с Национальным Банком РК утверждена форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах, которая будет применяться с 16 марта 2018 года

Кроме того, этим же приказом утверждены еще две формы, которые будут введены в действие с 1 января 2020 года:

- форма сведений о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение (форма разработана в соответствии с подпунктом 14) статьи 24 Налогового кодекса);

и

- форма сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение (форма разработана в соответствии с пунктом 6-1 статьи 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»).

Все утвержденные формы заполняются и представляются банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа по представлению необходимых сведений.