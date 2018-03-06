"Канело" провалил допинг-тест перед реваншем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) провалил допинг-тест перед вторым боем с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 34 КО), передает Vesti.kz.

Информацию подтвердила промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая распространила в СМИ официальное заявление. Текст заявления опубликован на BoxingScene и в других изданиях.

В допинг-пробе Альвареса обнаружен незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта он используется в животноводстве для наращивания массы животных.

В заявлении Golden Boy говорится, что кленбутероп мог попасть в организм "Канело" вместе с зараженным мясом - такие случаи случились с десятками мексиканских спортсменов в последнее время. Это подтвердил и Дэниэль Айкнер - директор лаборатории SMRTL в Солт-Лейк-Сити, которая имеет акредитацию WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Информацию о своем положительном допинг-тесте Альварес сразу передал промоутеру Тому Леффлеру, который представляет интересы Головкина, и Атлетической комиссии штата Невада, так как эта организация следит за выполнение правил боев в Лас-Вегасе.

В заявлении Golden Boy подчеркивается, что Альварес настаивал на обязательных допинг-тестированиях перед своими последними 12 боями VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) и никогда не подозревался в нарушении правил. В ближайшее время он переместит тренировочный лагерь из Мексики в США и готов сдать необходимое количество допинг-тестов до и после боя.

Второй бой Головкин - Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobileв Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Первый бой Головкина и Альварес проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.