Крышка люка из Астаны оказалась в центре Батуми
Пользователи Казнета назвали люк подарком от Казахстана.
Фото : скриншот6 марта 2018, 07:09
Крышку люка с надписью "Астана" обнаружили якобы в центре Батуми, сообщает Zakon.kz.
Видео с находкой было опубликовано в Instagram.
"Как думаете — каким образом люк из Астаны мог оказаться в Грузии?)", — говорится в опубликованном к видео тексте.
Пользователи Казнета назвали люк подарком от Казахстана, кто-то считает, что крышку обменяли на вино, некоторые пишут, что люк подарили грузинам на ЭКСПО.
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