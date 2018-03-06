Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Крышка люка из Астаны оказалась в центре Батуми

Пользователи Казнета назвали люк подарком от Казахстана.

Фото : скриншот6 марта 2018, 07:09

Крышку люка с надписью "Астана" обнаружили якобы в центре Батуми, сообщает Zakon.kz.

Видео с находкой было опубликовано в Instagram.

"Как думаете — каким образом люк из Астаны мог оказаться в Грузии?)", — говорится в опубликованном к видео тексте.

Пользователи Казнета назвали люк подарком от Казахстана, кто-то считает, что крышку обменяли на вино, некоторые пишут, что люк подарили грузинам на ЭКСПО.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты