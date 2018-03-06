Крышка люка из Астаны оказалась в центре Батуми

Пользователи Казнета назвали люк подарком от Казахстана.

Крышку люка с надписью "Астана" обнаружили якобы в центре Батуми, сообщает Zakon.kz.

Видео с находкой было опубликовано в Instagram.

"Как думаете — каким образом люк из Астаны мог оказаться в Грузии?)", — говорится в опубликованном к видео тексте.

Пользователи Казнета назвали люк подарком от Казахстана, кто-то считает, что крышку обменяли на вино, некоторые пишут, что люк подарили грузинам на ЭКСПО.

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