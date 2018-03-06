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Суд рассмотрит дела 15 оскорбителей представителей власти в Алматинской области

Подозреваемые в нарушении закона могут заплатить штраф или лишиться свободы на долгий срок.

Фото : МИА "Казинформ"6 марта 2018, 07:31

В Алматинской области с начала года возбуждено 15 уголовных дел в отношении оскорбивших представителей власти, передает МИА «Казинформ».

Сотрудники ДВД Алматинской области уделяют особое внимание фактам неподчинения и сопротивления работникам полиции и другим представителям власти. За последние два месяца зарегистрировано 15 таких случаев, по этим фактам стражи порядка завершили следственные действия.

Возбуждены уголовные дела по статье 378 УК РК и материалы дела переданы в суд. В их числе 3 дела рассматриваются по статье 380, применение силы к представителю власти. Подозреваемые в нарушении закона могут заплатить штраф или лишиться свободы на долгий срок.

Напомним, бывший заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутыбаев подал заявление в суд на бывшего советника акима Талдыкоргана Алмасбека Садырбаева, обвинив в избиении. По этому делу Алмасбек Садырбаев был осужден на один год, впоследствии, по апелляционному заявлению приговор заменен на условный срок. Причиной, которая привела к таким нежелательным последствиям, стал отказ Аскара Тутыбаева подписать субсидию, которую дают на овечью шерсть.


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