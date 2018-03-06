В Алматинской области разыскали двух пропавших несовершеннолетних

Один из несовершеннолетних ушел из дома, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях.

Полицейские Алматинской области разыскали двух 17-летних ребят, которые числились пропавшими в течение нескольких недель, сообщает Sputnik Казахстан.

"Оба проживают в Илийском районе, но не знакомы друг с другом. Обучаются в разных колледжах Алматы. Одного отыскали в компьютерном клубе. Все это время он гостил у друзей, переезжая от одного к другому, и жил на деньги от проданных наручных часов и мобильного телефона. Второго подростка полицейские привезли из соседней Жамбылской области, куда он отправился для встречи с девушкой, с которой познакомился в соцсетях", — сообщили в пресс-службе ДВД области.

Найденные несовершеннолетние невредимы и переданы родным.

Стражи порядка также отметили, что в отношении родителей подростков собраны материалы согласно части 1 статьи 127 административного законодательства, предусматривающей ответственность за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

"Материалы сейчас направлены на рассмотрение комиссии по правам и защите несовершеннолетних при акиме Илийского района. На днях дела по обоим фактам передадут в суд", — добавили в полиции.

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