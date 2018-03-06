Глава НОК дал оценку выступлению казахстанских спортсменов на ОИ-2018

Чем запомнится Белая олимпиада-2018 для сборной Казахстана и какие итоги необходимо подвести после Игр, прокомментировал президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

– Тимур Аскарович, какую оценку вы могли бы дать выступ­лению отечественных спорт­сменов на Олимпиаде?

– Результаты можно назвать удовлетворительными. Искренне радуясь за Юлию Галышеву и ее заслуженную бронзовую медаль, мы тем не менее объективно будем оценивать уровень выступления наших атлетов и принимать соответствующие меры по улучшению результатов в будущем. Сразу же скажу, что нам предстоит провес­ти большую системную работу. Нужно понимать, что Олимпийские игры – это соревнования высочайшего уровня, участие в которых принимают только лучшие атлеты мира.

Всего медали в Пхёнчхане завоевали представители 30 стран – и это ведь новый рекорд Игр. К примеру, в Сочи обладателями олимпийских наград были представители лишь 26 государств. Таким образом, можно отметить, что главные зимние старты четырехлетия расширились не только географически, но и сделали шаг в качественном развитии, – в них участвовало наибольшее количество спортсменов и стран-участниц, а в основную программу Игр были включены 6 новых дисциплин.

В составе сборной Казахстана олимпийские лицензии в этот раз завоевали 46 спортсменов, что уже является хорошим показателем. Да, у нас только 12 спортсменов в 3 видах спорта вошли в топ-10, но уже это дает определенное направление для дальнейшей дея­тельности, а также надежды на то, что у нас есть еще потенциал улучшить свои позиции. Думаю, что Олимпийские игры объективно показали тот уровень развития зимних видов спорта, который мы на сегодня имеем. Но, повторюсь, потенциал еще есть. Даже в этот раз мы имели возможность превзойти результат Сочи-2014, но где-то не хватило спортивной удачи, в каких-то моментах наши атлеты, возможно, не справились с волнением, сыграли свою роль и травмы, полученные до Игр. Но это спорт – вы сами могли наблюдать, что и величайшие спортсмены современности не попадали на пьедестал почета, и, напротив, эта Олимпиада открыла много новых имен, в том числе и совсем юных атлетов, от которых мало кто ожидал таких результатов.

– Как вы уже отметили, медаль Юлии Галышевой заслуженная, а насколько ожидаема она была лично для вас?

– Юлия – пример спортсмена, который ставит перед собой цель и добивается ее, несмотря на все трудности и, казалось бы, неблаго­приятные обстоятельства, в том числе сопряженные с травмами. Это пример человека, который благодаря своему упорству и верности спорту на протяжении долгих лет демонстрирует стабильные результаты, а потому, считаю, заслуженно стала призером Олимпийских игр. Конечно, награда Галышевой была ожидаема.

Я также искренне рад и за ее тренера Елену Круглыхину, чей вклад в завоевание медали для нашей сборной бесспорен. Она из тех наставников, которые полностью отдаются своему делу и требуют этого же и от своих подопечных. Заслуги тренерского штаба порой не менее значимы, чем достижения самих атлетов, и потому такие профессионалы на вес золота.

Надеюсь, что, глядя на Юлию, на пример Дмитрия Рейхерда и Павла Колмакова, у нас увеличится количество детей и молодежи, решивших выбрать этот красивый вид спорта. Кстати, Международный олимпийский комитет отметил нашу Юлию как первую медалистку Олимпиады, которая получала стипендию по программе «Олимпийская солидарность» в рамках подготовки к Играм. Для НОК Казахстана это также важно, поскольку мы планируем увеличивать количество спортсменов, получающих эти стипендии. Сейчас нами уже начата аналогичная работа перед Токио-2020.

– Как насчет развития инфраструктуры зимних видов спорта? Насколько сказывается их нехватка на результатах спортсменов?

– Вы уже сами ответили на свой вопрос. Наличие спортивных баз – это одно из главных составляю­щих развития и популярности вида спорта. У нас есть замечательные объекты Азиады, но они расположены в Астане и Алматы. Тот же «Алау» – единственный крытый конькобежный каток в Казахстане. И мы не говорим о повсеместном строительстве дорого­стоящих спортивных дворцов, но на уровне областных центров должны быть полноценные тренировочные катки, доступные для спортсменов. Например, всего 10 катков в стране теоретичес­ки могут подойти для развития шорт-трека, одного из самых перспективных видов спорта. В нашей стране он развит только в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

А взять тот же фристайл-могул, ставший самым результативным для сборной на Олимпиаде-2018. Он ведь развивается только в Восточно-Казахстанской облас­ти. Если мы хотим сохранить и укрепить свои позиции в этом виде спорта на мировой арене, то необходимо развивать данный вид и в других регионах, к примеру, в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях, где можно было бы возвести необходимую инфраструктуру. У нас есть такие спортсмены, как Галышева, Рейхерд и Колмаков, которые входят в лучшую десятку в мире, и мы должны на их примере подготовить достойный резерв. Это же касается и других видов спорта. Например, в пос­леднее время в стране довольно неплохо развивается хоккей с шайбой. У нас есть команды в таких международных лигах, как КХЛ, ВХЛ, МХЛ, а также крепкое национальное первенство. И если бы хоккеисты пробились на Олимпиаду, то они вполне могли произвести фурор, как это сделала сборная Германии, которая лишь в финале в овертайме уступила олимпийцам из России.

– Говоря о резерве, какова нынешняя ситуация с подготовкой подрастающего поколения?

– Не секрет, что сейчас казах­станский зимний спорт держится на отдельных людях, которые способны конкурировать с мировыми лидерами. Мы создаем все условия для наших спортсменов и лидеров сборных, но должны понимать, что необходимо менять саму систему подготовки. Мы должны обратить пристальное внимание на массовость зимних видов спорта, открывать больше детско-юношеских спортивных школ по зимним видам спорта, отделений при уже существующих школах. Любовь к спорту должна прививаться уже в школах, на уроках физкультуры. Должна быть проведена большая работа вместе с Министерством образования и науки, а также региональными акиматами по возвращению в школьные программы зимних видов спорта. В северных регионах занятия лыжными гонками во время уроков физкультуры должны проходить на постоянной основе. Хотя пример подает и тот же Шымкент, который хоть и находится на юге, но воспитал довольно высокого уровня фристайлистов, среди которых особенно хотелось бы отметить Жанботу Алдабергенову, которой лишь травмы не позволили выйти на пик формы. Довольно высокое место заняла и Элизабет Турсынбаева в фигурном катании, которая к тому же впервые в нашей истории принесла сразу 2 лицензии девушкам. Кроме того, необходимо обеспечить общеобразовательные школы спортивным инвентарем и соответствующим оборудованием.

– Поделитесь ближайшими планами Национального олимпийского комитета Казахстана?

– Сразу после церемонии закрытия Олимпийских игр начался новый олимпийский цикл. Отсчет к комплексной работе по подготовке к Пекину-2022 должен быть дан уже сейчас. Как я уже отметил, начнем с совместного заседания по итогам сезона. Если говорить об общих планах, то в текущем году предстоят еще 2 крупных комплексных соревнования – летние Азиатские игры в Индонезии и летние юношеские Олимпийские игры в Аргентине. Сотрудники Национального олимпийского комитета уже начали организационную подготовку к этим мероприятиям. В нынешнем году у нас также намечен ряд собственных проектов, направленных на повышение квалификации по разным направлениям, в том чис­ле и по спортивной медицине, и отечест­венным тренерам. Активно ведется подготовка к Олимпийским играм в Токио-2020. Были проведены встречи с НОК Японии, прорабатываются вопросы подготовки наших спортсменов на их спортивных базах перед главными стартами. И, возвращаясь к зимним видам спорта, хочу сказать, что все вопросы, указанные выше, останутся актуальными до их исполнения.

Кроме того, большую работу мы продолжим в рамках антидопинговой деятельности и по защите наших «чистых» спортсменов. Как вы знаете, перед южнокорейской Олимпиадой допинг-пробы всех наших атлетов-олимпийцев были направлены в лаборатории Германии, это помимо обязательных тестов, которые сдавали атлеты, участвующие в Олимпийских играх. Все допинг-пробы наших спортсменов были отрицательными. Здесь хотел бы отметить, что благодаря проводимой работе повышается сознательность и самих спортсменов, которые понимают личную ответственность. Кроме того, этот вопрос будет закреплен и на законодательном уровне в Казахстане и остается одним из главных для международного спортивного сообщества, а значит, и для нашего Олимпийского комитета тоже.

Все новости по этой теме смотрите здесь.