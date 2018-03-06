Железные решётки и копья сделали зоопарк Алматы местом грусти и печали

Это скоро изменится, уверен экс-директор зверинца.

Бывший директор зоопарка Алматы Ержан Еркинбаев в своем Instagram рассказал о положительных изменениях в парке, передает Zakon.kz.

"Железные решётки, копья, бетонный или кафельный пол, отсутствие вентиляции, плохая уборка и скудное насыщение вольеров сделали зоопарк местом грусти и печали. Это скоро изменится! Не всё сразу и в один день, но системно и планомерно! Спасибо акимату города!" - написал он.

Напомним, Ержан Еркинбаев возглавил алматинский зоопарк в декабре 2016 года. За это время он значительно изменил территорию, построил новые дома для питомцев, откорректировал рацион, ввел контроль качества корма. Зоопарк пополнился новыми животными. Недавно Еркинбаева назначили на другую должность. Он стал руководителем горнолыжного курорта "Шымбулак". На место Ержана Еркинбаева пришла Айгуль Тулеева, которая работает в зоопарке с 2014 года.

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