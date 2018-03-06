В Японии впервые женщина стала командиром боевых кораблей

Под началом Рёко Адзумы окажется крупнейший в ВМС страны вертолетоносец "Идзумо".

Женщина-офицер впервые в истории японских ВМС приступила во вторник к командованию группой боевых кораблей. Церемония вступления в должность 44-летней капитана первого ранга Рёко Адзума состоялась на военно-морской базе Йокосука, расположенной у входа в Токийский залив, передает ТАСС.

Под началом новой командующей окажутся четыре корабля, включая крупнейший в ВМС Японии вертолетоносец "Идзумо". На них служат в общей сложности около тысячи человек. В настоящее время, по данным печати, изучается вопрос о глубокой модернизации "Идзумо" с тем, чтобы он смог принять на борт боевые самолеты F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Рёко Адзума в 2016 году стала первым в истории Японии женщиной-капитаном боевого корабля. В вооруженные силы страны в последние годы все активнее привлекают женщин. В частности, недавно им было разрешено становиться пилотами боевых самолетов.

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