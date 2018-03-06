Пять инициатив Назарбаева позволят улучшить качество жизни казахстанцев - С. Героев

В социальных проектах прослеживается забота о подрастающем поколении.

С огромным чувством гордости за нашу страну, наш единый казахстанский народ, за нашего Президента Н.А.Назарбаева я слушал доклад Елбасы о пяти социальных проектах. Особенно импонировало, сказанное о том, что благодаря межнациональному согласию, единству народа, стабильности общества, сегодня экономика страны имеет возможность реализовать пять социальных проектов, которые позволят значительно улучшить качество жизни казахстанцев. Просчитаны реальные возможности, намечено значительно увеличить строительство жилья, для чего будут снижены банковские ставки, уменьшены ежемесячные выплаты.

В социальных проектах прослеживается забота о подрастающем поколении: увеличение заработной платы порядка 60 процентов учителям, повышено число государственных грантов студентам, практически все студенты будут обеспечены жильем за счет увеличения строительных общежитий.

Как коренному жителю столицы меня обрадовал проект о строительстве газопровода через Жезгазган, Караганду, Темиртау до Астаны. Это позволяет сократить только в Астане выброс 35 тысяч тонн вредных газовых выбросов, что оздоровит экологию столицы, улучшит состояние здоровья жителей столицы.

Мне, руководителю этнокультурного центра «Вайнах», который почти 28 лет пропагандирует, стремится укреплять межнациональное согласие, стабильность общества, единства нашего казахстанского народа было особенно приятно слышать слова благодарности, сказанные Елбасы в адрес этнокультурных объединений за их постоянную поддержку позитивной национальной политики нашего государства. Эти слова благодарности обязывают нас беречь единство казахстанцев и стабильность нашего общества как зеницу ока.

Салман Героев

Руководитель ОО «Чечено-ингушского

этнокультурного центра «Вайнах» г.Астаны,

Член Ассамблеи народа Казахстана

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