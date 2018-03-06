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Неустойчивая погода сохраняется на большей части Казахстана

Местами по республике пройдут осадки.

Фото : 6 марта 2018, 09:29

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, местами сильные. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами 30 м/с и более, в Жамбылской ночью местами туман, в Южно-Казахстанской днем местами гроза. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28, днем местами 30 м/с и более, местами – метель, туман, гололед. В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с, местами – туман, метель, гололед. В Павлодарской области местами ожидается туман, гололед, метель, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанайской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами – метель, гололед, туман. В Мангистауской области ожидается местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью с низовой метелью. В Западно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается местами туман, гололед, ветер 15-23 м/с, в Западно-Казахстанской - метель.В Алматы днем 12°, преимущественно облачно. В Астане днем 2°, преимущественно облачно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30


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