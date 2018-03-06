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Самые позорные и провальные платья звёзд на "Оскаре"

Церемония "Оскара" — событие глобального масштаба, на котором нужно блистать как нигде.

Фото : 6 марта 2018, 09:34

Но не всем актрисам повезло со вкусом или модельером. Итак, кто умудрился опозориться на красной дорожке 2018-го и кто сделал это так, что вошёл в историю...

Николь Кидман и платье Золушки

Платье Золушки, которое завершалось огромным бантом чуть ниже талии, на 50-летней Николь Кидман было явно не к месту. Фото © Rex Features / thesun.co.uk.

Vincent и её голые ноги

Американская 35-летняя певица St. Vincent появилась на ковровой дорожке в готическом наряде в платье с асимметрией, которое, наряду с вечерними нарядами в пол, было совсем не к месту. Фото © Rex Features / thesun.co.uk

Вупи Голдберг и наспех закрытое декольте

62-летняя Вупи Голдберг выбрала платье со слишком глубоким декольте, поэтому ей пришлось прикрыть интимные части тела чёрным боди под нарядом. Фото © Rex Features / thesun.co.uk


Сальма Хайек и испанские мотивы


51-летняя Сальма Хайек вспомнила свои корни и нарядилась в платье а-ля наряд для фламенко нежно-сливового цвета. Фото © Rex Features / thesun.co.uk


Хейли Беннетт в перистом платье

30-летняя актриса "Девушки в поезде" Хейли Беннетт выбрала платье в перьях на премию и очень прогадала. Фото © Rex Features / thesun.co.uk


Однако, как помнит Лайф, ни одна церемония "Оскара" не обходится без провалов, и эти — далеко не самые худшие за всю историю премии. Ниже приведена подборка топ-5 самых скандальных нарядов актрис за все 90 торжеств, которые не только опозорились из-за отсутствия вкуса, но и засветились кое-чем.

Дженнифер Лопес и её грудь

Казалось, что декольте поп-певицы Джей Ло во время её работы вместе с Кэмерон Диаз на премии Academy Awards 2012-го ещё чуть-чуть и даст сбой... и оно дало. Фото © Kevin Mazur/WireImage / mirror.co.uk.


Мэрайя Кэри и её грудь

Мэрайя Кэри на вечеринке Vanity Fair в 2017-м также пережила провал с сосками. Фото © FilmMagic / mirror.co.uk.


Бланка Бланко и её слишком откровенный разрез

Актриса Бланка Бланко на церемонии "Оскара" в 2017-м. Фото © Barcroft Media / mirror.co.uk.


Энн Хэтэуэй и её просвечивающее платье

Церемония "Оскара" 2013-го. Энн Хэтэуэй и её соски, просвечивавшие через нежно-розовое платье. Фото © Getty Images / mirror.co.uk.


Эмма Стоун и откровенный разрез

На церемонии 2015-го года Эмма Стоун поразила фанатов свои роскошным платьем. Позируя перед камерами, она совсем забыла о высоте разреза Фото © Kevin Mazur/WireImage / mirror.co.uk.

Источник: Life.ru


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