Гражданам РК дадут возможность изменить место рождения

Граждане, рожденные за пределами страны, но в настоящее время на постоянной основе проживающие в Казахстане, могут показать своей родиной административно-территориальную единицу РК, сообщает МИА «Казинформ».

Этот вопрос сегодня обсуждался на очередном заседании Межведомственной комиссии по законодательной деятельности Министерства юстиции РК.

«В статье 188 Кодекса о браке и семье говорится, что «граждане Республики Казахстан, родившиеся за пределами Республики Казахстан, но в настоящее время постоянно проживающие на территории страны, могут менять свое место рождения и указывать административно-территориальную единицу Республики Казахстан как свою родину». О чем эта норма и для чего она нужна? - спросил управляющий директор по правовому сопровождению и рискам фонда «Самрук-Казына» Гани Битенов в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан о государственных услугах».

На его вопрос ответил принимавший участие во внесении изменений в проект закона ответственный секретарь Министерства информации и коммуникаций РК Жанат Кожахметов.

«Это сделано для удобства наших граждан. К примеру, ребенок родился за пределами Казахстана, и в его свидетельстве о рождении указано место его рождения. В качестве места рождения, избегая всякие сложности, он хочет указать родиной административно-территориальную единицу РК. Поэтому решено гражданам РК один раз дать возможность изменить место рождения. По нашему мнению, в этом нет никакой сложности», - сказал Ж. Кожахметов «Тогда эти граждане смогут принять участие в президентских выборах?» - прозвучал вопрос.

На него ответила депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина.

«Конституция предусматривает, что гражданин, рожденный в РК, достигший 40 лет, свободно владеющий государственным языком, последние 15 лет проживающий в Казахстане и имеющий высшее образование, может быть избран Президентом. Это никоим образом не противоречит Конституции. Поэтому решено дать возможность родителям, чьи дети рождены в других странах», - сказала Майра Айсина.