Ряд автодорог закрыли в Казахстане из-за гололеда
Трассы закрыты для всех видов автотранспорта. Также ограничено движение для грузовых
Фото : zviazda.by6 марта 2018, 10:10
В Казахстане из-за гололеда закрыли ряд автодорог, сообщает МИА «Казинформ».
С 8.00 часов вторника в Акмолинской области закрыты дороги Костанай-Аулиеколь-Сурган на участке 232-260 км (граница Костанайской области - село Сурган), Жаксы-Есиль-Бузулук на участке 0-82 км, Екатеринбург-Алматы на участке «граница Северо-Казахстанской области - станция Жалтыр» и Жезказган-Петропавловск на участке 377-552 км (граница Костанайской области - поселок Сурган).
Причины закрытия участков автомобильных дорог - дождь, гололед, ветер.
Трассы закрыты для всех видов автотранспорта. Также ограничено движение для грузовых
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4907484-8c217de56443f8bd5d3b033ce70605b0
Сейчас читают
Загрузка...