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Ряд автодорог закрыли в Казахстане из-за гололеда

Трассы закрыты для всех видов автотранспорта. Также ограничено движение для грузовых

Фото : zviazda.by6 марта 2018, 10:10

В Казахстане из-за гололеда закрыли ряд автодорог, сообщает МИА «Казинформ».

С 8.00 часов вторника в Акмолинской области закрыты дороги Костанай-Аулиеколь-Сурган на участке 232-260 км (граница Костанайской области - село Сурган), Жаксы-Есиль-Бузулук на участке 0-82 км, Екатеринбург-Алматы на участке «граница Северо-Казахстанской области - станция Жалтыр» и Жезказган-Петропавловск на участке 377-552 км (граница Костанайской области - поселок Сурган).

Причины закрытия участков автомобильных дорог - дождь, гололед, ветер.

Трассы закрыты для всех видов автотранспорта. Также ограничено движение для грузовых


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