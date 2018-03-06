Команда Головкина озвучила позицию на проваленный "Канело" допинг-тест

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) озвучил позицию команды казахстанского боксера по вопросу о том, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) провалил допинг-тест перед их реваншем, передает Vesti.kz.

"Мы не собираемся комментировать эту ситуацию, пока не получим больше информации от VADA и Атлетической комиссии. Мы воздержимся, - сказал Леффлер в интервью ESPN. - Головкин всегда настаивал на тестировании VADA для каждого своего боя. Он бьет так сильно, и потому Абель Санчес (тренер Головкина) хочет, чтобы никто не сомневался в его подготовке. Геннадий очень щепетильно относится к теме чистого спорта и равных условий для обоих соперников. Преждевременно что-либо говорить, пока нет всех деталей".

"Мы продолжим вести подготовку к бою, пока не услышим что-то от Атлетической комиссии штата Невада. Нам нужно будет понять, каковы будут последствия. Поэтому нам нужно будет увидеть реакцию на этот положительный допинг-тест Альвареса", - сказал Леффлер в беседе с BoxingScene.com.

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Альвареса было обнаружено незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта используется в животноводстве для наращивания массы животных.

В заявлении Golden Boy говорится, что кленбутерол мог попасть в организм "Канело" вместе с зараженным мясом, что случилось с десятками мексиканских спортсменов в последнее время. Это подтвердил и Дэниэль Айкнер - директор лаборатории SMRTL в Солт-Лейк-Сити, которая имеет акредитацию WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Сам Альварес заявил, что готов пройти любые тесты, чтобы доказать свою невиновность. Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес отметил, что до этого мексиканец проходил десятки допинг-тестов и ни разу не был уличен в чем-то подобном.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы "Чистый бокс" от Всемирного боксерского совета (WBC).

Второй бой Головкин - Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobileв Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Их первый бой проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.