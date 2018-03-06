"Руки-базуки" превратился в блондинку

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся благодаря своим раздувшимся из-за синтола конечностям, не устаёт поражать поклонников.

Если пару недель назад он появился в образе девушки-брюнетки, то в новой фотосессии он снова сменил имидж, представ в образе гламурной блондинки, пишет Life.ru.

Над внешним видом молодого человека поработала команда профессиональных визажистов, сделавших ему яркий макияж, а также украсивших торс блёстками. Позируя перед камерой, Кирилл примерил облегающие лосины золотистого цвета. "Новое преображение", — написали авторы фотосессии в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отнеслись к трансформации Терешина. Некоторые осудили поведение Кирилла, решив, что он таким образом опять привлекает к себе внимание. Другие пользователи нашли, что молодой человек пошутил, и с юмором отнеслись к его неожиданной фотосессии. В то же время нашлись и такие, кто сравнил внешний вид Терешина с образами популярных эстрадных певиц.

Хейтеры Кирилла в очередной раз поспешили раскритиковать его внешний вид, не стесняясь в выражениях. Но нашлись и защитники, призвавшие прекратить подобные оскорбительные обсуждения. "У каждого свои тараканы в голове", "Это его выбор, пусть превращает себя как хочет", — написали некоторые пользователи Интернета.

В ближайших планах Терешина — работа над увеличением плеч, о чём он сообщил своим подписчикам. Кирилл планирует освещать события из своей жизни на собственном YouTube-канале. "Я начну трансформацию 14 марта. Буду делиться результатами каждую неделю", — пообещал блогер. "Руки-базуки" также выразил надежду на то, что его ролики не будут блокироваться представителями видеохостинга, как это было с "Инстаграмом".

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