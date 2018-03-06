Генпрокуратура РК проверяет случай с зашившим себе рот заключенным

С осужденным уже встретился сотрудник прокуратуры региона.

Прокуратура Жамбылской области расследует информацию о гражданине Кыргызстана, который объявил голодовку в знак протеста в учреждении 158/4 Тараза, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

В декабре 2016 года гражданин Кыргызстана Эркинбек Тентимишев 1981 г.р был приговорен к 15,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в крупномасштабной контрабанде наркотиков

Э,С Тентимишев - инвалид III группы. С октября 2017 года он лечится в медицинском отделе учреждения.

"Администрация учреждения решила перейти на обычное положение удержания в связи с улучшением состояния Тентимишева в феврале этого года. Однако ответчик возражал против решения. Во время встречи с сотрудниками прокуратуры ответчик сказал, что отдел медицинского осмотра учреждения объяснил ему, что он больше не может оставаться в больнице и у него не было никаких возражений", - говорится в сообщении.

Прокуратура намерена продолжить расследование действий администрации исправительного учреждения при полном соблюдении прав осужденного и дать им правовую оценку.

Отмечается, что Тентимишеву была предоставлена возможность обратиться к правозащитным организациям.

"До этого мы сообщали что осужденный подал заявку на дальнейшее наказание на родине. Генеральная прокуратура Казахстана поддержала эту просьбу и направила соответствующий запрос в Кыргызстан. Однако 21 июня 2017 года Генеральная прокуратура Кыргызской Республики отправила ответ на запрос Казахстана. Они отказали Тентишеву принять его ссылаясь на то что он нанес ущерб интересам государства, и то что его уровень преступления оценивается как общественно опасным", - заключили в Генпрокуратуре.

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