С начала года в Петропавловске выявлено 246 правонарушений среди несовершеннолетних

Представители молодежных организаций активнее будут участвовать в профилактике и предотвращении преступлений и правонарушений в молодежной среде, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

План совместной работы был подписан в минувшую субботу между полицейскими и представителями общественных объединений.

Полицейские и представители активной молодежи Петропавловска обсудили вопросы профилактики преступности среди несовершеннолетних и в молодежной среде. С начала года сотрудниками ювенальной полиции выявлено 246 административных правонарушений среди несовершеннолетних. За употребление алкогольных напитков было задержано 14 подростков. 96 несовершеннолетних - за нахождение вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей. Все эти нарушения были выявлены в ходе рейдов, отметила начальник ювенальной полиции УВД г. Петропавловска Асем Дауенова. Чтобы сократить количество правонарушений среди подростков, полицейские предлагают активнее вовлекать их в различные секции. Представители молодежных организаций рассказали, что делают в этом направлении.

«В целях профилактики правонарушений среди подросткового населения совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав при акиме города, городского отдела образования, врачами областного наркологического центра, представителями неправительственных (молодежных) организаций на территории областного центра организовывались профилактические рейдовые мероприятия. Всего было проведено 25 профилактических рейда», - отметил заместитель начальника МПС ДВД СКО подполковник полиции Арыстан Султангазиев.

Свою лепту в этом вопросе вносят депутаты. Они тоже приняли участие в мероприятии. Завершилась встреча подписанием плана совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.