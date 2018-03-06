В Астане прошо заседание правительства

На заседании рассмотрели ход реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015–2019 гг.

В Астане прошло очередное заседание Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

На заседании рассмотрели ход реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015–2019 гг. Также подвели итоги реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013–2017 гг. и обсудили проект госпрограммы на 2018–2022 гг.

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