МИД РК: Погибший в США студент не является казахстанцем

В ведомстве проверили данные о студенте.

Погибший в США студент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) не является гражданином Казахстана. Об этом сообщили в МИД РК, передает Zakon.kz.

"Мы проверили данные и выяснили, что погибший не являлся гражданином Казахстана. Его родители проживают в Москве", - сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Напомним, ранее в Facebook сообщалось о гибели студента.

"К сожалению, трагически погиб Даир Сагдиев, студент UCLA. Даир был лучшим студентом на факультете биоинженерии. Также был талантливым историком и тюркологом, свободно владел несколькими языками, переводил исторические книги с французского языка", - написал тогда знакомый погибшего.

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