Закуп и испытание фасованных товаров в упаковке

В целях защиты интересов граждан и в рамках бюджетной программы «Закуп и испытания» Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане ежегодно проводится государственный метрологический контроль за количеством товаров содержимого нетто готовых упаковок товара величине, обозначенной на упаковке на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

В 2017 году Департамент осуществил отбор (закуп) продукции в упаковках в 9 субъектах, с целью проверки содержимого нетто готовых упаковок товара величине, обозначенной на упаковке, в котором факты несоответствия были установлены в 6 случаях.

Несоответствие количества, содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке, примерно составляло от 9 до 30 грамм.

По результатам государственного контроля в отношение релизаторов продукций, где установлены нарушения, возбуждены административные дела с последующим наложением административных штрафов, согласно КоАП РК, а также выданы предписания об устранение нарушений и запрете реализаций продукций.

Проверка содержимого нетто готовых упаковок продукции производилась разрушающим методом с использованием рабочего комплекта МРК 6200, согласно стандарту СТ РК 2.156 - 2009 «Порядок осуществления государственного метрологического контроля за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте». Так как данный стандарт устанавливает порядок проведения государственного метрологического контроля.

Также, в 2017 году Департаментом была проведена профилактическая работа за соблюдением законодательства РК по обеспечению единства измерений в сфере реализации товаров в крупных торговых центрах г. Астаны, таких как: ТД «Асем», ТОО «Коммунальный рынок» ТД «Шапагат», ТД «Ажар», ТД «Әлем», ТД «Астаналық» (Артем), в виде контрольного взвешивания товаров готовых в упаковках на метрологическом рабочем комплекте «МРК 6200» (электронные весы), с целью проверки содержимого массы нетто готовых упаковок товара величине, обозначенной на упаковке.

Данная работа была направлена для информирования потребителей, о том, что имеются факты - недовеса продукции на рынке, путем разъяснения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и раздача разработанных «Памяток для потребителей».

Целью таких работ является защита граждан Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений, которые используются при испытаниях и контроле качества продукции на соответствие обязательным требованиям нормативных документов, контроле состояния окружающей среды, безопасности условий труда, расчетах между покупателем и продавцом и в том числе, по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан.

В этой связи, Департамент призывает граждан и жителей города Астаны быть активными, в случае установления фактов недовеса или обмана потребителей обращаться по адресу: г. Астана, пр. Мәңгілік ел,11, телефон 75-05-41,75-05-42, email: gosnadzor_astana@mail.ru

Кабулова А.А. - ДКТРМ Астана