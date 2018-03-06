Сагинтаев дал ряд поручений по реализации социнициатив президента

Глава кабмина призвал госорганы подойти к этой работе с большой ответственностью.

На заседании правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил до конца марта подготовить все необходимые законодательные изменения для реализации пяти социальных инициатив главы государства, а также назначил ответственных за исполнение задач, поставленных президентом РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как вам известно, вчера главой государства объявлены населению новые социальные инициативы, на правительство возложены конкретные задачи. Каждая из данных инициатив охватывает самые важные вопросы, актуальные на сегодня для населения. Дешевая ипотека для простых граждан, снижение налоговой нагрузки на работников с низким доходом, выделение дополнительных 20 тысяч грантов для сферы высшего образования. Строительство общежитий, как минимум на 75 тысяч мест, увеличение объема микрокредитов малому и среднему бизнесу на 20 миллиардов тенге, проведение газа в северные регионы. Каждая из них - это особо важная работа, которая принесет коренные изменения в социальную жизнь населения», - сказал Б. Сагинтаев.

При этом он отметил, что процветающее государство - это не только эффективная система управления, сильная экономика, но это, в первую очередь, мудрые духовно и максимально защищенные с социальной точки зрения граждане.

«То есть, если в прошлом году Елбасы начата программа "Рухани жангыру", в этом году предложены масштабные меры по социальной модернизации. Пять социальных инициатив яркое доказательство особой заботы главы государства о народе. Инициативы объявлены через специальное обращение и выражение в нем искренней благодарности казахстанцам, повышают его значимость. Это сыновий и президентский дар Елбасы своему народу. Неукоснительная реализация и тщательное исполнение Елбасы, всегда тонко чувствующего чаяния народа, для всех нас большая задача. Поэтому мы должны мобилизовать все свои усилия и исполнить задачу, возложенную главой государства и ожидания населения», - указал премьер.

В то же время глава Кабмина дал поручения министерствам и ведомства по каждому из направлений.

«Первая инициатива «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» - для этих целей Нацбанком будет разработана новая ипотечная программа «7-20-25» с созданием специальной организации. Как отметил глава государства, основными условиями будет ставка вознаграждения по кредиту не более 7% в год, первоначальный взнос не более 20%, срок кредита - до 25 лет», - напомнил он.

«Эта программа позволит обеспечить доступность жилья для многих казахстанцев. Министерством по инвестициям и развитию, национальной экономики, финансов и холдингу «Байтерек» необходимо подключиться к данной работе. Реализация новой ипотечной программы придаст дополнительный импульс жилищному строительству и смежным отраслям, поэтому надо активнее привлекать отечественных производителей строительных материалов, металлоконструкций и других обрабатывающих секторов. Ответственный по ипотечной программе - Нацбанк, от правительства - министр по инвестициям и развитию Касымбек. Контроль за Аскаром Узакпаевичем (Маминым, первый вице-премьер)», - указал Б. Сагинтаев.

По второй инициативе «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат малооплачиваемых работников», министерству национальной экономики совместно с министерствами финансов, труда и социальной защиты населения поручено обеспечить введение с 1 января 2019 года пониженной ставки индивидуального подоходного налога в размере 1% для работников с заработной платой менее 25 МРП в месяц. При этом необходимо обеспечить направление высвобождаемых средств на повышение зарплат этих работников. Также необходимо изучить возможность внедрения прогрессивной шкалы начисления подоходного налога и внести конкретные предложения до 1 июля текущего года. Ответственным назначен министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Третья инициатива «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи». Министерству образования и науки совместно с министерством труда и соцзащиты населения, национальной экономики, финансов, другими заинтересованными госорганами, акимами регионов, на основе анализа потребности в специалистах новой экономики, доработать с учетом поручений главы государства проект постановления «Об утверждении государственного образовательного заказа на 2018-2021 учебные годы на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. Проект должен предусматривать увеличение количества грантов на 20 тысяч, а также повышение их стоимость по техническим и сельскохозяйственным специальностям, до уровня грантов в национальных вузах», - сказал Б. Сагинтаев.

Министерству образования совместно с министерствами финансов и национальной экономики, по его словам, необходимо учесть данные вопросы при уточнении республиканского бюджета.

«Также поручаю совместно с министерствами нацэкономики, финансов, по инвестициям и развитию, акимами регионов проработать механизмы и начать в этом году работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах ГЧП, обеспечив до конца 2022 года введение не менее 75 тысяч дополнительных мест. Ответственный - министр образования Ерлан Сагадиев, Ерболат Аскарбекович (Досаев, вице-премьер), контроль за вами», - отметил премьер.

«Четвертая инициатива «Расширение микрокредитования». В рамках проводимой работы по продуктивной занятости и развитию массового предпринимательства министерством труда и социальной защиты населения, национальной экономики, сельского хозяйства, финансов и НПП «Атамекен» поручаю. Первое. Учесть выделение 20 млрд тенге при уточнении республиканского бюджета на текущий год. Второе. Внести предложения по дальнейшему распределению средств и условия для микрокредитованию, особенно на селе. Ответственный – министр Абылкасымова. Контроль - за Ерболатом Аскарбековичем и Умирзаком Естаевичем (Шукеев, вице-премьер, министр сельского хозяйства) по своим направлениям», - указал он.

Что касается пятой инициативы - «Дальнейшая газификация страны», то премьер пояснил, что этот проект позволит обеспечить газом столицу и ряд регионов, а также улучшить экологическую ситуацию.

«Поручаю министерству энергетики, финансов, национальной экономики, по инвестициям и развитию, акиматам соответствующих регионов совместно с фондом «Самрук-Казына» и холдингом «Байтерек» в недельный срок создать рабочую группу и проработать вопрос финансирования газопровода «Сарыарка» по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана, в том числе путем привлечения соответствующих средств от международных финансовых институтов. Ответственный – министр энергетики Канат Бозумбаев. Аскар Узакпаевич, контроль за вами», - отметил глава кабмина.

В заключение Б. Сагинтаев подчеркнул, что все предлагаемые Елбасы меры будут иметь огромное значение для казахстанцев.

«Поэтому нам важно подойти к реализации инициатив с большой ответственностью. Заинтересованным госорганам поручаю оперативно разработать необходимые законодательные изменения до конца марта. Данная работа должна завершиться в рамках работы летней сессии парламента. Они ждут данные законопроекты. Глава государства также озвучил свои предложения парламенту, об этом вы слышали. Также министерству национальной экономики совместно с госорганами, Нацбанком в недельный срок разработать детальную дорожную карту по пяти направлениям, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей. На следующем заседании правительства, 13 марта, заслушаем ответственных по своим направлениям. От каждого из нас зависит, как отметил глава государства, формирование реалистичной прагматичной казахстанской модели социального государства и национального благополучия. Поэтому без промедления необходимо приступить к реализации поставленных задач», - резюмировал он.

Ксения Давыдова, Астана.

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