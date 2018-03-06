По итогам февраля годовая инфляция в РК составила 6,7% к аналогичному периоду прошлого года

Цены в потребительском сегменте выросли по итогам февраля 2018 года на 0,7% за месяц и на 6,7% - за год (за январь-февраль к аналогичному периоду 2017). Для сравнения, уровень инфляции в феврале 2017 года составлял 1% к январю 2017 и 7,8% - год-к-году.

Напомним, по планам Нацбанка в 2018 году показатели инфляции начнут плавное вхождение в целевой коридор 5-7%. В 2019-м году регулятор прогнозирует 4-6%.

Наибольшее удорожание отмечено за месяц в сфере ЖКХ - на 1,2%. В годовом разрезе сильнее всего подорожали услуги транспортной отрасли - сразу на 11%.

В региональном разрезе потребительские цены в феврале текущего года выросли к январю сильнее всего в СКО - на 1,7% и Кызылординской области - на 1,3%.

Практически без изменений уровень цен сохранился только в Алматинской области.

Примечательно, что, несмотря на успешное таргетирование и удержание уровня инфляции в запланированных регулятором рамках, ее уровень в РК ощутимо выше, чем в целом по СНГ. Так, в январе годовые показатели инфляции в РК составляли 6,8%, в то время как в соседней России - всего 2,2%, в Кыргызстане - 3,2%, в Беларуси - 4,5%. Более высокие показатели инфляционного давления отмечены только в Украине - сразу 14,1% за год.

Для сравнения, в европейском экономическом пространстве показатели инфляции по ЕС составили всего 1,6% за год, по Еврозоне - 1,3%.