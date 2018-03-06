Дочь Каримова покинула пост президента Федерации гимнастики

Дочь экс-президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила о том, что вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

"Я использую этот пост для того, чтобы объявить о том, что после 13 лет я вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав федерации, всех работников федерации за отлично проведённую работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие! Сохраняя за собой звание почетного президента Азиатского Гимнастического Союза, я остаюсь самым горячим поклонником этого прекрасного вида спорта, я желаю удачи и дальнейших побед нашим узбекским гимнастам!" - написала она.