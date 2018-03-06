«Классика: от патетики до карнавала» будет представлена в «Астана Опера»

Данияр Есимханов представит знаменитую Сонату для фортепиано № 8 c-moll, oп. 13 Л. Бетховена, получившую название «Большая патетическая соната».

Вечер фортепианной музыки из цикла «Его Величество Рояль» в виртуозном исполнении лауреата международных конкурсов Данияра Есимханова пройдет в Камерном зале театра 16 марта.

Солирующий пианист Данияр Есимханов успешно выступает не только на Родине, но и в городах Германии, Греции, Испании, Португалии, Франции, Великобритании, Марокко, США и других стран. Стоит отметить, что профессиональный дебют музыканта на большой сцене состоялся в возрасте 14 лет. Он – лауреат международных конкурсов в Греции и США, участник музыкальных фестивалей Kasseler Musikfest (Германия), Animato (Франция), Amici della Pianoforte (Италия).

Перед солистом стоит непростая задача: на протяжении одного концерта ему необходимо продемонстрировать искусство интерпретации различных жанров и эпох: классицизма, романтизма, импрессионизма, музыки XX века.

В этот вечер Данияр Есимханов представит знаменитую Сонату для фортепиано № 8 c-moll, oп. 13 Л. Бетховена, получившую название «Большая патетическая соната». Страстный, несколько театральный характер, насыщенный эмоциональный фон, богатое внутреннее содержание, сочетание монументальности с лаконичностью формы составляют подлинную эстетическую ценность произведения.

В программу также вошел цикл из пяти фортепианных пьес «Венский карнавал» ор. 26 Р. Шумана. Основой этого яркого сочинения стали знаменитые карнавальные празднества в столице Австрии, оставившие у Роберта Шумана богатые художественные впечатления.

Будет исполнен фортепианный цикл «Эстампы», открывший новый период в творчестве К. Дебюсси. Три пьесы «Эстампов» представляют собой воплощение трех национальных культур. В первой пьесе – «Пагоды» – возникает пленительный образ далекой страны Китая. «Вечер в Гренаде» представляет музыкальный мир Испании, звучит зажигательная хабанера. В заключительной пьесе «Сады под дождём» французский композитор обращается к культуре своей родины, цитируя мелодии народных песен, рисует картины природы, оживающей и трепещущей под дождем.

Прозвучит соната для фортепиано № 2, d-moll, op.14 – одно из самых непосредственных творений С. Прокофьева. Своеобразие броских образов, их мастерское воплощение, четкость формы, продуманность и при этом свобода эмоций, возвышенность, проникновенность и светлая лиричность стали причинами особой любви слушателей и музыкантов к этому сочинению.

Начало концерта в 19:00.

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