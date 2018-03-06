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Б.Сапарбаев: Инициативы Президента – это решение неотложных проблем миллионов казахстанцев

Бердыбек Сапарбаев призвал жителей области в очередной раз сплотиться и объединить общие усилия для построения светлого будущего Казахстана.

Фото : Информационный центр «Актобе акпарат»6 марта 2018, 11:18

Пять социальных инициатив Главы государства нацелены на решение наиболее злободневных вопросов, которые волнуют миллионы казахстанцев, считает аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев передает Информационный центр «Актобе акпарат».

- Сегодняшнее обращение в очередной раз доказывает социальную ориентированность стратегического курса, выбранного Главой государства, по которому Казахстан уверенно движется. Пять инициатив Президента – это очередной сильный шаг на пути к главной цели – повысить благосостояние и обеспечить достойный уровень жизни нашего народа, - сказал Бердыбек Сапарбаев в ходе встречи с активом области.

Он подчеркнул, что многосторонний положительный эффект от реализации беспрецедентной программы Елбасы почувствует каждый житель страны, но в первую очередь граждане, нуждающиеся в помощи и поддержке государства. Каждая из 5 инициатив Главы государства являются мощнейшей поддержкой для людей с низкими доходами.

Бердыбек Сапарбаев призвал жителей области в очередной раз сплотиться и объединить общие усилия для построения светлого будущего Казахстана.

- Мы, - актюбинцы всегда были в авангарде, на передовой в деле исполнения тех амбициозных задач, которые ставит перед нами Глава государства. Теперь мы должны действовать как единое целое, ведь настоящего эффекта мы сможем добиться лишь работая сообща, - заключил глава региона.

В заседании актива области приняли участие руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, банковского сектора, общественных объединений, ректора вузов и средне-специальных учреждений образования, представители вузов и неправительственных организаций, депутаты, предприниматели и ветераны труда.

Выступающие высказались в поддержку инициатив Президента, отметив, что данная масштабная программа направлена на дальнейшее укрепление единства и социальную модернизацию казахстанского общества.


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