Б.Сапарбаев: Инициативы Президента – это решение неотложных проблем миллионов казахстанцев

Бердыбек Сапарбаев призвал жителей области в очередной раз сплотиться и объединить общие усилия для построения светлого будущего Казахстана.

Пять социальных инициатив Главы государства нацелены на решение наиболее злободневных вопросов, которые волнуют миллионы казахстанцев, считает аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев передает Информационный центр «Актобе акпарат».

- Сегодняшнее обращение в очередной раз доказывает социальную ориентированность стратегического курса, выбранного Главой государства, по которому Казахстан уверенно движется. Пять инициатив Президента – это очередной сильный шаг на пути к главной цели – повысить благосостояние и обеспечить достойный уровень жизни нашего народа, - сказал Бердыбек Сапарбаев в ходе встречи с активом области.

Он подчеркнул, что многосторонний положительный эффект от реализации беспрецедентной программы Елбасы почувствует каждый житель страны, но в первую очередь граждане, нуждающиеся в помощи и поддержке государства. Каждая из 5 инициатив Главы государства являются мощнейшей поддержкой для людей с низкими доходами.

Бердыбек Сапарбаев призвал жителей области в очередной раз сплотиться и объединить общие усилия для построения светлого будущего Казахстана.

- Мы, - актюбинцы всегда были в авангарде, на передовой в деле исполнения тех амбициозных задач, которые ставит перед нами Глава государства. Теперь мы должны действовать как единое целое, ведь настоящего эффекта мы сможем добиться лишь работая сообща, - заключил глава региона.

В заседании актива области приняли участие руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, банковского сектора, общественных объединений, ректора вузов и средне-специальных учреждений образования, представители вузов и неправительственных организаций, депутаты, предприниматели и ветераны труда.

Выступающие высказались в поддержку инициатив Президента, отметив, что данная масштабная программа направлена на дальнейшее укрепление единства и социальную модернизацию казахстанского общества.





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