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Оживающие банкноты позабавили казахстанцев 

В соседней России подобное приложение запустили еще в начале этого года.

Фото : 6 марта 2018, 11:21

Оживающие тенге позабавили казахстанцев. Специальное приложение на смартфон позволяет увидеть изображенные на купюрах достопримечательности в 3D, передает Zakon.kz.

В соседней России подобное приложение запустили еще в начале этого года. Оно предназначено для распознавания и проверки новых банкнот Банка России, выпущенных в обращение в 2017 году. Приложение позволяет сканировать визуальный образ банкноты при помощи камеры смартфона и демонстрирует дополнительную анимацию символов городов, изображенных на банкнотах, с использованием технологии дополненной реальности.

Казахстанцы, вероятно, решили сделать такое же приложение. Правда в отечественной версии проверить купюру нельзя. Оно служит только для визуальной демонстрации достопримечательностей Казахстана.


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