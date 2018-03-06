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На кладбище в Уральске нашли тело младенца

Подробности произошедшего выясняются.

Фото : Медета Медресов6 марта 2018, 11:30

Тело новорожденного обнаружили школьники вечером, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Ученики увидели в сугробе ребенка и позвали на помощь прохожего.

По словам Гинията Мпмбетова, он шел с работы домой и увидел школьников, которые разглядывали что-то.

Я подошел к детям и они сказали, что там ребенок. Подойдя поближе, я понял, что это тело новорожденного. Оно было завернуто в тряпку. Тогда я побежал к дежурному на кладбище, и мы вызвали полицейских, - пояснил Гиният Мамбетов.

Когда ребенок был оставлен на улице и как он попал на кладбище, пока неизвестно. На месте работают полицейские. Другие подробности произошедшего выясняются.


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