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Тенге уверенно укрепляется

В обменниках доллар покупают/продают за 319.26-320.42 тенге, евро - за 393.96-396.56 тенге, рубль - за 5.64-5.70 тенге.

Фото : Mail.KZ6 марта 2018, 11:31

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США составил 319,60 тенге за доллар.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,4350 тенге за юань.

В обменниках доллар покупают/продают за 319.26-320.42 тенге, евро - за 393.96-396.56 тенге, рубль - за 5.64-5.70 тенге.


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