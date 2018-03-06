Тенге уверенно укрепляется
В обменниках доллар покупают/продают за 319.26-320.42 тенге, евро - за 393.96-396.56 тенге, рубль - за 5.64-5.70 тенге.
Фото : Mail.KZ6 марта 2018, 11:31
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США составил 319,60 тенге за доллар.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,4350 тенге за юань.
В обменниках доллар покупают/продают за 319.26-320.42 тенге, евро - за 393.96-396.56 тенге, рубль - за 5.64-5.70 тенге.
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