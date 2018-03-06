Тенге уверенно укрепляется

В обменниках доллар покупают/продают за 319.26-320.42 тенге, евро - за 393.96-396.56 тенге, рубль - за 5.64-5.70 тенге.

Фото : Mail.KZ

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США составил 319,60 тенге за доллар. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,4350 тенге за юань. В обменниках доллар покупают/продают за 319.26-320.42 тенге, евро - за 393.96-396.56 тенге, рубль - за 5.64-5.70 тенге.

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