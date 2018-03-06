Тактаров: Не думаю, что Головкин сильно расстроился из-за того, что у него забрали победу

Бывший чемпион UFC, голливудский и российский актер Олег Тактаров в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz высказал свое предположение относительно того, как может сложиться предстоящий повторный бой казахстанца Геннадия Головкина, владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49-1-2, 34 КО).

— Олег Николаевич, считаете ли Вы, что ничья стала справедливым исходом первого поединка Головкин — Альварес?

— Мое мнение: здесь большое влияние имеет то, как видят ситуацию промоутеры — если они решили, что соберут больше денег в реванше. А он бы не имел смысла, если б Головкин выиграл. Нужно понимать, что профессиональный спорт — это способ заработать деньги, в том числе, — и для самих боксеров. Я не думаю, что Головкин сильно расстроился из-за того, что у него забрали победу. Сейчас у казахстанца есть прекрасная возможность показать, кто есть кто. Великими ведь в боксе делают не только победы. Я, например, считаю, что Флойд Мейвезер проиграл Оскару Де Ла Хойя, и еще были бои, где решения судей оставляли вопросы. Это промоутерские моменты. Промоутеры делают все, чтобы подогреть интерес. Не нам в это лезть, это не наш бизнес. Чисто с точки зрения подогрева интереса — все прошло идеально. Полагаю, Головкин после первого боя будет только сильнее, лучше подготовится и выиграет в реванше.

— Какого бокса Вы ждете в реванше?

— Если говорить о зрелище, то его стоит ждать в последних двух раундах. А в первой части боя ошибаться нельзя. Просто если после 10 раундов будет равный исход, то там уже можно будет идти ва-банк, показать желание — его ведь тоже оценивают.

— Ваше предположение: увидим ли мы нокаут?

— Возможны один и даже два нокдауна. Могу сказать, что будет доминирование со стороны одного из боксеров, но нокаута я не жду. Головкин и Альварес — сильные, осторожные бойцы. Сомневаюсь, что кто-то из них рискнет совершить ошибку. Все-таки, они уже приспособились друг к другу.

— Что выделяет Геннадия Головкина среди других боксеров?

— Мне нравится техника Головкина. Последний раз я видел что-то подобное у Кости Цзю: когда ты просто нависаешь над своей жертвой и методично отрабатываешь, словно орел, который подлетает к жертве и смотрит, с какой стороны лучше клевать мясо.

— Мексиканец Сауль Альварес — каким он запомнился Вам в первом бою?

— Альварес — отличный боец, и классно, что у Головкина прямо сейчас есть такой конкурент. На Олимпиаде в Южной Корее мы стали свидетелями потрясающего примера спортивного соперничества двух российских фигуристок — Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Я хочу привести их в пример, потому что только при максимальном уровне конкуренции рождается такое мастерство. Для этих двух девчонок не было третьего места. Когда-то для меня таким соперником был Кен Шемрок. Поэтому еще раз хочу сказать, что когда идет соперничество — это всегда хорошо. Желаю всем боксерам, бойцам ММА, чтобы у них были такие же яйца, как у этих двух российских фигуристок, впечатливших весь мир своими выступлениями. Будете в душе на сто процентов такими же мужиками, как они, — и будете чемпионами.

— Если не ошибаюсь, Вы достаточно давно уже не приезжали в Казахстан?

— Да, но у меня во время одного из визитов в Казахстан была прекрасная история.

— Расскажите.

— Просто я не был готов, чтобы убежать. Вышел на ринг, повернулся спиной к людям, чтобы надеть пояс чемпиону турнира. Смотрю: ни чемпионов, ни судей, никого на ринге — я один стою. Поворачиваюсь назад — а на меня бегут, лезут люди, и их было тысяч три-четыре. В общем, много. Подходили, делали фото. Потом меня еще вытаскивали оттуда солдаты Национальной гвардии. Я не в обиде. Это было проявлением уважения со стороны людей. Не так давно мы встретились с Сериком Конакбаевым, прославленным казахским боксером, в Туркменистане. Остались самые приятные впечатления. Конакбаев — кумир моего детства, человек, которым я восхищался. Очень надеюсь, что таких людей в Казахстане будет только больше.