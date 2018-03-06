Какие подарки получат казахстанки на 8 марта

Составлен рейтинг презентов.

Эксперты изучили платежи казахстанских пользователей в интернет-магазинах и составили рейтинг подарков к Международному женскому дню, передает Zakon.kz со ссылкой на данные Яндекс.Кассы.

Если не учитывать традиционные для этого праздника букеты цветов, то рейтинг самых часто покупаемых подарков к празднику выглядит так:

- смартфоны, гаджеты, бытовая техника;

- товары для дома и дачи;

- одежда, нижнее бельё;

- сувениры, товары для хобби;

- косметика и парфюмерия;

- книги;

- конфеты, продуктовые корзины;

- товары для спорта и туризма;

- ювелирные украшения и бижутерия.

Средний чек за подарки к 8 марта составляет около 23 тысяч тенге. Годом ранее он был меньше — около 19 тысяч тенге.

В предпраздничные дни больше всего в среднем за раз пользователи тратят на ювелирные украшения и бижутерию — 52 319 тенге (годом ранее — 47 537 тенге). Средний чек за смартфоны, гаджеты, бытовую технику — 36 848 тенге (26 891 тенге), за косметику и парфюмерию — 24 809 тенге (22 334 тенге), за товары для дома и дачи — 23 797 тенге (22 390 тенге), за товары для спорта и туризма — 20 927 тенге (17 665 тенге), за сувениры, товары для хобби — 19 690 тенге (14 852 тенге), за конфеты, продуктовые корзины — 19 521 тенге (16 033 тенге), за одежду, нижнее бельё — 8664 тенге (5401 тенге), за книги — 3375 тенге (3038 тенге).

По сравнению с прошлым годом сильнее всего вырос спрос в интернет-магазинах на конфеты и продуктовые корзины — число таких покупок увеличилось в 10 раз. Платежей за книги стало больше в 8 раз, за товары для спорта и туризма — в 5 раз.

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