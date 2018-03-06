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Instagram скандально известной Байзаковой взломали

Instagram это не только личная страница, но и существенный инструмент для заработка.

Фото : Instagram6 марта 2018, 11:32

Аккаунт скандально известной звезды Instagram Айжан Байзаковой взломали. Об этом девушка эмоционально сообщила на своем канале в Telegram, передает Zakon.kz.

"Буду молить всех **** демонов, чтобы у того, кто взломал страницу, сдохли все родные **** ", - написала Айжан .

Для блогеров Instagram это не только личная страница, но и существенный инструмент для заработка. Как призналась Байзакова в одном из своих интервью, за один рекламный пост девушка берет в среднем 4 000$.


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