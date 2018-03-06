Бедность и тайны человечества — на снимках лучших фотографов

В конкурсе участвовали более 48 тысяч кадров.

Авторитетный журнал Smithsonian огласил имена 60 финалистов 15-го ежегодного фотоконкурса. Победители определятся путем открытого голосования в сети. Награждение пройдет в шести номинациях: «Живая природа», «Американский опыт», «Путешествия», «Люди», «Измененные изображения», «Мобильные фотоснимки». В этом году в конкурсе участвовали более 48 тысяч кадров, сделанных жителями более 150 стран. Лучшие фотографии — в галерее «Ленты.ру».

«Обновление»

Фото: Меган Огилви (Meaghan Ogilvie)

Оригинальный снимок, сделанный в бассейне, перевернут для достижения наибольшего выразительного эффекта. Финалист категории «Измененные изображения».

«Плавание»

Фото: Фабил Тексейра (Fabio Teixeira)

Беженец из Демократической Республики Конго плавает на спине в водах залива Гуанабара в бухте Рио-де-Жанейро. Финалист в номинации «Люди».

Количество беженцев из Демократической Республики Конго (ДРК) растет. На территории государства постоянно вспыхивают бои между вооруженными группировками. Помимо столкновений между собой, бандиты вторгаются в жизнь мирного населения. Они забирают детей из семей, чтобы сделать из них своих солдат, и крадут женщин для сексуального порабощения.

Помимо этого, в стране подавляются акции гражданских и политических активистов. Насилие санкционируют сторонники президента ДРК Жозефа Кабилы, находящегося у власти с начала 2001 года.

«Медведь и лосось»

Фото: Рой Галитц (Roie Galitz)

Чтобы набрать вес до зимней спячки, курильскому медведю необходимо съедать до 40 лососей в день. Этот бурый медведь удачно порыбачил в Курильском озере.

«Цыганская свадьба в Дыре»

Фото: Хорхе Лопез Муньос (Jorge López Muñoz)

El Clot («Дыра») — многоквартирный дом в историческом районе Валенсии под названием Эль-Кабаньяль. Строение находилось под угрозой сноса 20 лет. Пустующие квартиры заняли цыганские семьи, которых пытаются выгнать оттуда представители правоохранительных органов. Финалист в номинации «Люди».

«Привязанность»

Фото: Томас Чадвик (Thomas Chadwick)

Фотограф лежал в снегу до восхода солнца, дожидаясь, пока американский водорез прилетит кормить своего птенца. Процесс поедания рыбы в кадр не попал, однако момент нежности между счастливым родителем и его ребенком фотохудожнику удалось запечатлеть.



Фотограф Томас Чадвик несколько лет снимал колонию черных скиммеров (американских водорезов). Каждый год он выбирал семью птиц и следил за ее жизнью с момента появления яйца до оперения маленьких птенцов. Со слов фотохудожника, он специально направляет все внимание на одно гнездо: «Жизнь колонии хаотична. Вы многое пропустите, если будете снимать сразу сотни птиц». Финалист в номинации «Живая природа».

«Сборщики красного перца чили»

Фото: Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie)

На фермах, выращивающих перец чили в Богре (Бангладеш), работает более двух тысяч человек. Они поставляют специи местным компаниям.



Перец чили — обязательный ингредиент в блюдах бенгальской кухни, популярной в Бангладеш. Финалист в номинации «Путешествия».

Фото: Бриттани Ньюман (Brittainy Newman)

Героиня фото Лиза Шалм страдает депрессией, тревогой и пограничным расстройством личности. Единственное, что успокаивает девушку, — куклы, похожие на настоящих малышей (reborn dolls).



«Им я могу поплакаться и рассказать свои секреты. Я покупаю их, потому что они успокаивают меня. С ними я чувствую себя комфортно», — говорит 26-летняя Шалм. Фото сделано в спальне героини в Брокпорте (Нью-Йорк) в октябре 2017 года. Снимок вышел в финал в категории «Американский опыт».

«Дождь»

Фото: Сейед Мохаммед Садек Хоссейни (Seyed Mohammad Sadegh Hosseini)

На портрете запечатлена Нифулар, девушка из народа иранских кочевников. Она живет к югу от Шираза в Иране. Снимок вышел в финал в номинации «Люди».



Некоторые племена, живущие на территории Ирана, ведут кочевой или полукочевой образ жизни. Первые заняты скотоводством, как и их предки сотни лет назад. Полукочевые племена летом занимаются сельским хозяйством в горных районах, а зимой устраиваются на работу на равнине у Персидского залива, живут в палатках.

«Представление сальто»

Фото: Дэн Фенстермахер (Dan Fenstermacher)

Оттолкнувшись от канатов, рестлер делает сальто на ринге в попытке победить соперника. Финалист в номинации «Американский опыт».

«С Рождеством Христовым»

Фото: Алексей Харитонов

Куба, Гавана. Город медленно оживает после рождественских праздников и готовится к Новому году. «Я внезапно оказался на небольшом рынке. Когда увидел этого мясника, сидящего среди больших кусков мяса на кислотно-зеленом фоне, я нажал кнопку спуска затвора автоматически», — прокомментировал снимок фотограф.

«Свет и тень»

Фото: Мохаммед Мосенифар (Mohammad Mohsenifar)

Две девушки проходят мимо граффити. Финалист в категории «Мобильные фотоснимки».

«Рабочие соляного поля»

Фото: Мэтти Карп (Matty Karp)

Эти женщины работают на соляном поле во Вьетнаме. Фотограф специально изменил изображение на черно-белое, чтобы подчеркнуть фигуры тружениц. Финалист категории «Измененные изображения».

«За стеной сна»

Фото: Розита Делфино (Rosita Delfino)

«Я слушаю звуки, которые окружают меня. Но я не слышу голоса, туман окружает меня, я чувствую это», — описывает снимок художник. Фотография представлена в номинации «Измененные изображения».

«Бельгийский ангел»

Фото: Ален Шройдер (Alain Schroeder_

Герой этого снимка собирается домой после праздника Мейбум. Изображение стало финалистом в категории «Люди».



Праздник Мейбум — один из самых любимых у бельгийцев. Он празднуется в августе, но символизирует весенний месяц май: на центральной площади Брюсселя ставят «майское дерево радости». Это знак благодарности жителей города святому Лаврентию за его милость к брюссельцам. Согласно легенде, в начале XIV века несколько лучников, действующих от имени святого, защитили горожан от разбойников из близлежащего города Левена. Сначала правом высадки «майского дерева» были награждены сами лучники, а затем оно перешло к горожанам. С этим праздником связана еще одна традиция: если брюссельцы не успевают «высадить» дерево до пяти часов вечера, это право переходит к левенцам.

«Роня в день конфирмации»

Фото: Сильвия Варела (Silvia Varela)

Юная Роня — единственная девушка, проживающая на отдаленном и загадочном острове Мичинес, самом западном острове Фарерского архипелага. Ее конфирмация — первая на острове с 1962 года, потому что остальные дети ее возраста не жили на острове постоянно.



Обряд конфирмации — таинство, предполагающее сознательное торжественное подтверждение молодым человеком его веры в Иисуса Христа. Финалист в номинации «Люди».

«Зеленое»

Фото: Гарет Брэгдон (Gareth Bragdon)

Продавец на ярмарке в Эдинбурге. Финалист в номинации «Люди».

«Рождение статуи»

Фото: Аунг Йя (Aung Ya)

Скульптор создает статую из камня. Но в работе он использует не только профессиональные навыки — в свое творение он вкладывает силы, время и особое восприятие прекрасного. Этот снимок — финалист номинации «Мобильные фотоснимки».

«Радость»

Фото: Эрика Вальковицова (Erika Valkovicova)

Этот смешной малыш тюленя наслаждается утренним бризом на острове Хельголанд-Дюне в Германии. Снимок стал финалистом в категории «Живая природа».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!