Госслужащие Ирака будут обучаться в Казахстане

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с Поверенным в делах Республики Ирак в Казахстане Юнус Салим Сархан Аль-Шахманом, по инициативе иракской стороны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алик Шпекбаев отметил, что Агентством будет рассмотрен запрос о возможности организации обучения госслужащих из Республики Ирак на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В частности, предполагается обучение основам госуправления, реализации Антикоррупционной стратегии, проектного менеджмента, лидерства в системе госуправления, стратегического менеджмента.

«Обучение иракских коллег в Казахстане будет способствовать повышению качества государственного управления в международном контексте путем трансляции казахстанского опыта профессионализации государственной службы», - сказал Председатель Агентства.

В целом инициатива г-на Поверенного Агентством будет реализована в рамках Меморандума, который планируется подписать между сторонами, а также международных программ и грантов.

Глава ведомства также поведал о достижениях Казахстана в сферах государственной службы, противодействия коррупции и оказания государственных услуг.

В свою очередь, г-н Салим Юнус поблагодарил Председателя Агентства за встречу и выразил уверенность в эффективном и конструктивном развитии отношений между странами в деле построения профессионального госаппарата.

Господин Поверенный отметил, что «коррупция» является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Коррупция разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные устои.

В этой связи, он проинформировал о функционировании в Ираке комиссии по честности, ранее известная как Комиссия по публичной целостности (CPI).

«Задачей Комиссии является предотвращение и расследование коррупции на всех уровнях правительства Ирака по всей стране. Комиссия стремится поощрять и продвигать открытое, честное и подотчетное правительство посредством государственных образовательных и просветительских программ, позволяющих гражданам сообщать о коррупции с помощью анонимных средств», - сказал г-н Салим Юнус.

По завершению встречи гость поблагодарил Алика Шпекбаева за беседу и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.