КНБ: В РК суждены 57 граждан из числа бывших боевиков

В настоящее время наблюдается отток боевиков и членов их семей в другие регионы, в том числе страны исхода. К примеру, к настоящему времени в Казахстан вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены.

На заседании правительства РК заместитель Нургали Билисбеков рассказал о реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013-2017 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2017 году завершено исполнение госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013-2017 г.г. Совершенствование межведомственного взаимодействия и контрразведывательной деятельности способствовали предотвращению с 2013 г. 38 террористических актов. До 40% повышена доля объектов, которая соответствует требованиям антитеррористической защищенности», - сказал он.

По его словам, данное направление сопряжено с финансовыми затратами.

«Однако не все руководители и собственники объектов смогли вовремя и в полном объеме изыскать средства на указанные цели. Укреплена материально-техническая оснащенность подразделений по минимизации и ликвидации последствий актов терроризма. В целом, при реализации программы освоено 98 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета 27,8 млрд, из местных - 70,2 млрд», - сообщил замглавы комитета.

Подводя итоги программы, как отметил Н. Билисбеков, можно сказать о достигнутых положительных сдвигах в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

«Как вы знаете, международные террористические организаций потерпели поражение в Сирии и Ираке. Как следствие фиксируется отток боевиков и членов их семей в другие регионы, в том числе страны исхода. К примеру, к настоящему времени в Казахстан вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены. Остальные находятся под контролем. Вернувшиеся лица, в основном, продолжают придерживаться радикальных взглядов. С ними проводится профилактическая работа и работа по их реабилитации», - пояснил он.

В то же время, по его данным, в мире остается высокий уровень пропаганды экстремизма и терроризма, который может способствовать радикализации казахстанского общества.

«Эти и другие факторы диктуют необходимость дальнейшего совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму и религиозному экстремизму», - заключил замглавы КНБ.

Ксения Давыдова, Астана.

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