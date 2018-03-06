Что такое электронный паспорт автомобиля

Решение о введение электронного паспорта транспортных средств было принято еще в 2014 году главами правительств государств - членов ЕАЭС. Главная цель - создание условий для обеспечения свободного обращения транспортных средств и других видов техники на единой таможенной территории ЕАЭС и определения порядка оформления паспортов транспортных средств по единым формам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АКАБ.

Изначально на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) страны-члены Евразийской экономической комиссии должны были перейти еще с 1 июля 2017 года, но из-за технических несостыковок нововведение отложили на один год. ​​​​​​​

​​​​​​​Сегодня, практически все страны ЕАЭС определили национальные органы, которые обеспечат взаимодействие с союзным администратором систем электронных паспортов - АО «Электронный паспорт», уже сформированы национальные части единого реестра уполномоченных органов и организаций-изготовителей транспортных средств, которые будут осуществлять оформление паспортов.

«В России c 1 июля 2018 года МВД окончательно прекратит оформление бумажных ПТС. В Казахстане бумажных ПТС никогда не было, потому над вопросами внедрения работает рабочая группа в составе МИР РК, представителей НПП аккредитованных АКАБ, а также производителей и экспертов, которые совместно вырабатывают механизмы поэтапного внедрения ЭПТС. На сегодня уже подготовлены соответствующие дополнения в национальное законодательство. Формируется единый реестр уполномоченных органов государств-членов Таможенного союза и организаций-изготовителей транспортных средств, осуществляющих оформление ЭПТС» - поясняет директор по техническому регулированию АКАБ Ербол Сейпилов.

Стоит сразу проговорить один момент: переход на электронные паспорта транспортных средств не меняет привычной логики поведения автовладельцев - у граждан на руках по-прежнему остается Свидетельство государственной регистрации транспортного средства (СРТС), которое оформляется в органах полиции. СРТС - это документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, VIN-код, данные о собственнике.

​​​​​​​В электронный паспорт, который хранится на серверах оператора, запишут всю историю машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС до его утилизации. Электронный паспорт создаст максимально полную историю «жизни» автомобиля, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия авто в дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того внедрение паспортов позволит снизить вероятность приобретения нелегальных и сомнительных автомобилей.

Стоит отметить, что внедрение ЭПТС в первую очередь затронет производителей и импортеров автомобилей.