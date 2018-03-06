Сагинтаев не согласился с мнением депутатов о неэффективности приватизации

Бакытжан Сагинтаев ответил на депутатский запрос относительно программы приватизации, передает Zakon.kz.

Напомним, на пленарном заседании мажилиса в начале февраля депутат Айкын Конуров назвал несколько признаков неэффективности проведенной в Казахстане приватизации. По его словам, вторая волна приватизации продолжается уже четвертый год, за это время было продано более 600 объектов. Однако эффект от ее проведения вызывает вопросы.

Депутат отметил, что общая выручка от приватизации за весь период составила порядка 256 миллиардов тенге, без учета расходов на подготовку и проведение торгов. Это составляет менее 1% от доходов республиканского бюджета за 2014-2017 годы. Кроме того, из общего количества проданных объектов 54% являются объектами коммунальной собственности.

В ответе на запрос депутатов, премьер-министр страны согласился с тем, что поднимаемые депутатами вопросы являются актуальными и находятся на контроле правительства, по которым на постоянной основе принимаются необходимые меры в соответствии с требованиями национального законодательства.

«С 2017 года средства от приватизации объектов республиканской собственности поступают в Национальный фонд. За 2014-2017 годы общая сумма этих поступлений составила 42,2 млрд.тенге, в том числе в республиканский бюджет - 34,3 млрд. тенге, в Национальный фонд- 7,9 млрд. тенге. Расходы на подготовку и проведение приватизации объектов республиканской собственности составили 0,5 млрд.тенге, то есть 1,2% от общей суммы указанных поступлений», - уточнил Сагинтаев.

Средства от приватизации объектов коммунальной собственности направляются в местные бюджеты, и за 2014-2017 годы, данные поступления составили 255,6 млрд. тенге. В целом, сумма поступлений от приватизации объектов госсобственности за указанный период составила 289,9 млрд. тенге или 0,8% от доходов государственного бюджета (за исключением средств, направленных в Национальный фонд).

Поступления от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и компаний составили 119 млрд тенге. При этом, основные поступления ожидаются от выведения акций дочерних компаний Фонда на IPO в размере от 1,5 до 2 трлн тенге. В настоящее время механизмы направления данных средств в Национальный фонд находятся на рассмотрении главы государства. Таким образом,ожидается значительное поступление средств от передачи активов в конкурентную среду.

«Основная цель проводимой приватизации не фискальная, а структурная, которая заключается в повышении эффективности экономики за счет вывода государственных активов в конкурентную среду и привлечении стратегических инвесторов», - добавил премьер-министр.

По словам главы Кабмина РК, в рамках «второй волны» приватизации по состоянию на 1 февраля реализовано либо передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 617 объектов на сумму 255,5 млрд тенге, в том числе: 40 объектов республиканской собственности на 30,2 млрд тенге; 333 объекта коммунальной собственности на 49,3 млрд тенге; 114 активов национальных управляющих холдингов на 167,2 млрд тенге; 130 активов социально-предпринимательских корпораций на 8,8 млрд тенге.

По результатам 2017 года квазигосударственный сектор сократился на 495 организации, процент сокращения составил 6,2%. Таким образом, наблюдается положительная динамика сокращения доли участия государства в экономике, что позволит достичь планового показателя 18,1% по итогам 2017 года. В целях стимулирования фондового рынка предусматривается вывод на IPO/SPO семи крупнейших компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» для широкого круга инвесторов на организованном рынке ценных бумаг республики. Это такие компании, как АО «Эйр Астана», АО «НАК «Казатомпром», АО «Казахтелеком», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго», АО «НК «Қазақстантеміржолы».

В рамках «второй волны» приватизации по состоянию на 1 февраля реализовано либо передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 617 объектов на сумму 255,5 млрд тенге. При этом 132 объекта на сумму 45,6 млрд тенге реализовано в 2016 году, в 2017 году - 199 объектов на сумму 135,9 млрд тенге и планируется к реализации в 2018 году 265 объектов. Работа по выставлению данных объектов на продажу осуществляется в соответствии со сроками, предусмотренными графиками продаж. Кроме того, для реализации крупных (топовых) активов были привлечены крупные транснациональные компании, имеющие опыт в соответствующих сферах. Вопрос управления государственными активами уже урегулирован Законом РК «О государственном имуществе». Также, принят Предпринимательский кодекс, согласно которому четко ограничены условия участия государства в предпринимательской деятельности.

«Считаем,что в проводимая в настоящее время работа по передача государственных активов и активов квазигосударственного сектора в конкурентную среду в полной мере обеспечивает развитие конкуренции и частного бизнеса, привлечение инвесторов для модернизации и развития отраслей экономики страны, что позволит обеспечить поставленную главой государства задачу по сокращению доли государства в экономике страны до уровня стран ОЭСР до 15% от ВВП», - подытожил Сагинтаев.