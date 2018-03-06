Бозумбаев об аресте своего заместителя: Это было тяжелым потрясением

Глава МЭ отказался от каких-либо комментариев, выразив только эмоциональное отношение к случившемуся.

В кулуарах правительства министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал аресты в своем ведомстве, передает корреспондент Zakon.kz.

«Тот факт, что были задержаны, арестованы вице-министр нашего министерства и директор департамента, для нас это было, конечно, тяжелым потрясением», - сказал он журналистам.

В то же время К. Бозумбаев указал, что на данном этапе в МЭ РК ничего комментировать не могут.

«На данном этапе любые вопросы должны освещать органы следствия и соответствующие адвокаты этих людей. Со своей стороны хочу сказать, что в министерстве ничего неизвестно, потому что материалы изъяты следственными органами. И мы сейчас какие-либо комментарии по этому вопросу давать не можем», - заключил глава МЭ РК.

Напомним, 2 марта стало известно о задержании вице-министра энергетики Гани Садибекова и еще ряда лиц, которые подозреваются в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Ксения Давыдова, Астана.

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