Вы уверены, что вашему автомобилю доливают топливо?

Государственный метрологический контроль количества товаров, отчуждаемых из владения при совершении торговых операций, осуществляется с целью определения весомого, объемного расхода, который характеризует количество этих товаров, или определения других величин. Это указано в законе Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерения».

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана - уполномоченный орган в проведении государственного метрологического контроля. Это означает, что именно этот Департамент осуществляет контроль правильности определения весомого, объемного расхода указанных выше товаров, характеризующих количество этих товаров, или других величин.

В наши дни диву даешься многочисленности автотранспорта, глядя на городские пробки. Соответственно все они заправляются горючими материалами в определенных местах. А не опустошают ли Ваш кошелек эти учреждения, оказывающие услуги в обеспечении Вас горючими? Вот таких ежедневно встречающихся обстоятельств много, на которых Вы не обращаете внимания. Государственный метрологический контроль заправочных станций, услугами которых пользуетесь Вы, осуществляет государственный инспектор Департамента. Порядок проведения данного вида проверки изложен в Государственном стандарте Республики Казахстан СТ 2.155-2009 РК «Порядок осуществления государственного метрологического контроля за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций». Разница между количеством запрашиваемых товаров и количеством товаров в контрольном измерении не должна превышать величины абсолютной ошибки средства измерения. Допустимая абсолютная ошибка определяется по метрологическим характеристикам, указанным в документах по использованию средств измерения. Таким образом определяется соответствие заправки запрашиваемому количеству товара. В случае выявления несоответствий запросу, в адрес субъекта заполняется протокол о нарушении административно-правового нарушения, дается инструкция по устранению нарушений, а также назначается штраф в соответствии со ст. 419 Кодекса Республики Казахстан «Об административном правонарушении».

Тем самым хочу отметить как пример, в декабре 2017 года Департаментом проведен государственный контроль в отношении филиала ТОО «Sinooil». Из 11 автозаправочных станций находящегося в Астане, 7 АЗС (в 55 колонках заправки), установлены несоответствия. Величина абсолютной погрешности использованного средства измерения во время проверки была ±100 мл. Показатели на колонках с нарушениями составили до - 180 мл. По результатам проверки субъекту наложены штрафы, выданы предписания об изъятии из эксплуатации непригодных к применению средств измерений, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов и об устранении нарушений метрологических норм и правил. Согласно поступившего письма от проверяемого субъекта, на сегодняшний день все недостатки устранены.

Если Вы на вышеназванных станциях заправки столкнулись с фактом несоответствия количества товаров с Вашим запросом, то имеете право направить соответствующее письмо в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана. Мы на основании заявления проведем внеплановую проверку субъекта и сообщим Вам о результатах.

Наш адрес: г. Астана, пр. Маңгілік ел 11. Тел.: 750541, 750543. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.

Государственный инспектор города Астаны по государственному контролю: Бекболатулы Нурболат