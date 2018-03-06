Техостановка лифта в КазНУ: пострадали два человека

По неизвестной причине кабина лифта начала резко двигаться вниз.

Два человека пострадали из-за технической остановки лифта в здании Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам пострадавшей девушки, инцидент произошел в понедельник около 17:00, после собрания в ректорате университета.

"Вызвали лифт, он с первого этажа поднялся на седьмой. Лифт пришел, мы зашли, и я нажала на кнопку первого этажа. Двери закрылись, как только он начал спускаться, что-то резко дернуло и мы полетели вниз, лампы начали биться и сыпаться нам на головы! Мы сели на пол, и как только он спустился до самого низа, начал двигаться вверх и поднял нас до 15-го этажа", — рассказала одна из пострадавших.

Фото: очевидцев

По ее словам, в кабине лифта находилась женщина, у обеих диагностированы травмы головы. Лифтеры пытались открыть двери больше часа, подчеркнула пострадавшая. Скорую помощь, как рассказала девушка, она вызвала сама.

Фото: очевидцев

"Заявление зарегистрировано как производственная травма скорой медицинской помощью и сотрудниками полиции", — сообщила пострадавшая.

Между тем, по информации пресс-службы университета, в здании ректората произошла техническая остановка лифта.

"Техническая остановка была на верхнем этаже. Два человека там застряли. Меры были приняты технической службой, чтобы безопасно открыть дверь. Один человек ушиб получил. Помощь была оказана, не госпитализировали их. Как положено в этих случаях, техническая служба, скорая помощь были вызваны. Произошла техническая остановка на 15-м этаже, лифт пошел вверх и застрял на 15-м этаже", — проинформировали в университете.

В настоящий момент лифт обследует обслуживающая его компания, при этом в университете уверяют, что срыва лифта на было.

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