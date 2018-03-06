Только треть объектов дорожного сервиса в РК соответствует стандартам

На заседании правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о работе по развитию объектов дорожного сервиса, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наряду с внедрением платности, особое внимание уделяется развитию объектов дорожного сервиса. На сегодня по итогам инвентаризации количество объектов сервиса составляет 1 859 единиц, их них 33% - 618 единиц объектов соответствует Национальному стандарту», - сказал он.

По его словам, в прошлом году созданы региональные рабочие группы по вопросам приведения объектов сервиса в соответствие Национальному стандарту и поддержке субъектов МСБ. Разработан и утвержден План мероприятий по развитию объектов сервиса.

«По итогам 2017 года модернизированы 113 существующих объектов и построено 22 новых объектов. В целом, в 2017 году количество объектов соответствующих Национальному стандарту увеличилось на 135 единиц. Также, установлено 2 павильона сервиса модульного типа «KazWаy», - указал глава ведомства.

При этом Ж. Касымбек добавил, что в 2018 году планируется построить 36 объектов и модернизировать 200 объектов.

«В целом, по итогам 2018 года планируется довести общее количество соответствующих Национальному стандарту до 818 единиц или 44% от общего числа объектов дорожного сервиса. Также, ведется работа по включению информации об объектах сервиса в цифровую карту IRU Transpark, Google Maps, Яндекс Карты», - заключил он.