Бывший милиционер получил пожизненное за убийство 19 женщин

Найти его удалось лишь через десять лет с помощью ДНК-анализа.

В Новосибирске суд приговорил к пожизненному заключению 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Он был признан виновным в убийстве 19 женщин и краже.

Чуплинский будет отбывать наказание в колонии особого режима. Как уточняет «Интерфакс», после оглашения приговора Чуплинский пообещал обжаловать его. Во время процесса защита бывшего милиционера утверждала, что он оговорил себя, и просила оправдать подсудимого. Однако коллегия присяжных признала его виновным в совершении преступлений.

Нападения на женщин Чуплинский совершал с 1998 по 2005 год в Новосибирске и окрестностях города. Фрагменты тел убитых находили в районе автодорог и стихийных свалок. Как сообщает СКР, все жертвы имели схожую внешность и работали в сфере интимных услуг. На основании этого следователи пришли к выводу, что имеют дело с серийным убийцей.

Найти Чуплинского удалось с помощью ДНК-анализа. На нескольких предметах с разных мест преступлений был найден его биологический материал. После этого следователи начали проверки всех, кто мог быть причастен к совершению нападений. На то, чтобы выйти на Чуплинского, следователям потребовалось почти 10 лет экспертиз. Всего было проверено более 5 тыс. мужчин. В итоге в 2016 году убийца был задержан.

Как установило следствие, Чуплинский знакомился с будущими жертвами и на своем автомобиле увозил их в безлюдные места. Там он их убивал и расчленял, после чего разбрасывал фрагменты тел вдоль дороги. Для нападений убийца выбирал женщин в возрасте от 18 до 31 года.​

В декабре прошлого года суд в Иркутске приступил к рассмотрению новых материалов дела другого серийного убийцы, Михаила Попкова. «Ангарский маньяк» как и Чуплинский, был бывшим милиционером. Он совершал нападения на женщин с 1994 по 2010 год. В январе 2015 года он был осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве 22 женщин и покушении на убийство еще двух. Уже после вынесения приговора он признался еще в 60 нападениях, после которых выжила лишь одна жертва. Таким образом за 20 лет он убил более 80 женщин.



Автор: Георгий Тадтаев

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